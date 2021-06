Lufthansa bereidt kapitaalverhoging voor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Lufthansa overweegt een kapitaalverhoging om in te kunnen spelen op een herstel in de luchtvaartsector. Dit maakte de Duitse luchtvaarder maandagavond laat bekend met de presentatie van de doelen voor 2024. In augustus denkt Lufthansa dat het aantal passagiers weer op ongeveer 55 procent zit van de aantallen die het voor de coronacrisis vervoerde. Ook verwacht de maatschappij in het tweede kwartaal weer een positieve operationele kasstroom te realiseren. Lufthansa heeft daarnaast enkele banken in de arm genomen, waaronder Bank of America, Deutsche Bank en Goldman Sachs, om een kapitaalverhoging te onderzoeken. Wat de omvang van een mogelijke emissie zal zijn en wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt, is nog niet bekendgemaakt. Lufthansa mikt op een aangepaste EBIT-marge van minstens 8 procent in 2024. De aangepaste ROCE, exclusief cash, moet dat jaar minstens 10 procent bedragen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

