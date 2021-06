Equinor presenteert duurzaamheidsdoelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Noorse oliereus Equinor heeft dinsdag nieuwe duurzaamheidsdoelen gepresenteerd. Equinor wil in 2035 de CO2-uitstoot met 40 procent teruggebracht hebben en in 2050 moet die nul zijn. Het bedrijf zal onder meer de investeringen in hernieuwbare energie flink opvoeren. Verder verwacht Equinor een stijgende vrije kasstroom van circa 35 miljard dollar tussen 2021 en 2026 voor dividenduitkeringen. Dat dividend verhoogt Equinor naar 0,18 cent per aandeel per kwartaal. Ook presteerde het bedrijf dinsdag een nieuw aandeleninkoopprogramma. Dit jaar zal Equinor in twee tranches voor in totaal 600 miljoen dollar eigen aandelen inkopen. Vanaf 2022 koopt Equinor voor nog eens 1,2 miljard dollar eigen aandelen in, mits een vat Brent ten minste 50 dollar kost en de schuldratio binnen de gewenste 15 tot 30 procent ligt. Tot slot verwacht Equinor een productiegroei in 2021 van ongeveer 2 procent en 9 tot 10 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen zowel dit jaar als volgend jaar. In 2023 en 2024 rekent het bedrijf jaarlijks op 12 miljard dollar aan investeringen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

