Recordgroei Nederlandse export

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse export is in april geëxplodeerd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op jaarbasis steeg de export met 25,7 procent na een plus van 11,1 procent in maart. Ten opzichte van april 2019, toen er nog geen sprake was van een coronapandemie, steeg de export met 9,7 procent, de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 1995.

Het volume van de import was in april 21,5 procent groter dan in april 2020 en 9,4 procent dan in april 2019.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in juni gunstiger dan in april. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie omsloeg in een enorme groei. Ook de vertrouwensindicatoren verbeterden.