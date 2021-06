Olieprijs maakt pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag vlak gesloten. Op een settlement van 70,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate fractioneel minder waard.

Eerder op de dag stegen de olieprijzen nog met ruim een procent, tot het hoogste niveau in 32 maanden. Een aantrekkende vraag, seizoensgebonden onderhoud bij raffinaderijen en de uitrol van vaccins zorgen volgens analist Louise Dickson van Rystad Energy voor enthousiasme op de oliemarkt. Dickson wijst erop dat de restricties in Europa afnemen en dat de internationale luchtvaart inmiddels alweer op een capaciteit van 38 procent zit ten opzichte van voor de coronacrisis. Vorige week was dit percentage nog 35 procent.

"De luchtvaartindustrie is een van de grootste afnemers van olie en signalen dat de vraag weer aantrekt klinkt als muziek in de oren van beleggers", aldus Dickson. Onderhoud aan pijpleidingen en productiefaciliteiten in Canada en de Noordzee zorgen er ook voor dat de olietoevoer beperkter is, zo stelt de analist van Rystad Energy.

Later op de dag liepen de olieprijzen wat terug, vanwege de zorgen over een wat tegenvallende vraag naar olie in de zomer. De hogere olieprijzen en inflatie zullen er mogelijk toe leiden dat consumenten wat terughoudender zijn om de weg op te gaan voor niet-noodzakelijke tripjes, zo waarschuwen diverse marktvorsers.