AEX scherpt record wat verder aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag verder gestegen na een rustige handelsdag met weinig impulsen. De AEX sloot 0,2 procent hoger op 730,10 punten en scherpte daarmee het record van vrijdag aan.

Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve, volgens investment manager Simon Wiersma het belangrijkste agendapunt deze week.

"Woensdag horen we van voorzitter Jerome Powell waarom de Fed het gaspedaal vol ingedrukt houdt. Want dat is waar we van uitgaan", aldus de marktkenner van ING.

"Hij zal het op het tijdelijke effect van de inflatie gooien en het feit dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog lang niet volledig is hersteld. Elke hint op het afbouwen (‘tapering’) van het obligatie-opkoopprogramma zal negatief door de markt worden opgevat", voorspelt Wiersma, die ook wees op de opmerkelijke weekdaling van de Amerikaanse tienjaarsrente afgelopen week, namelijk de sterkste sinds december vorig jaar.

"Ondanks de sterk oplopende inflatie, eisen beleggers tot nu toe geen extra rentevergoeding omdat ze ervan uitgaan dat de inflatiepiek slechts tijdelijk is. Dat zou best kunnen, maar beleggers lijken wel heel erg zeker van hun zaak", aldus de investment manager.

Maandag noteerde de langlopende rente in de VS licht hoger op 1,48 procent en de Duitse variant op 0,25 procent negatief.

Op macro-economisch vlak was het rustig. De industriële productie in de eurozone steeg in april met 0,8 procent op maandbasis, waar een plus van 0,3 procent was voorzien. Op jaarbasis steeg de productie met ruim 39 procent en ook dit was boven verwachting.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,2123. Een vat WTI-olie steeg 0,7 procent en handelde op 71,35 dollar.

Bedrijfsnieuws

Royal Dutch Shell bestudeert plannen om zijn schaliebelangen in Texas af te stoten. Dit schreef persbureau Reuters op basis van bronnen. De mogelijke verkoop zou betrekking hebben op een deel of de gehele positie van Shell in het Amerikaanse Permian Basin, grotendeels gelegen in Texas, dat vorig jaar goed was voor ongeveer 6 procent van de totale olie- en gasproductie van het Brits-Nederlandse bedrijf. Volgens de bronnen zou het gehele belang meer dan 10 miljard dollar waard zijn. Het aandeel Shell steeg 2,5 procent en ging daarmee aan kop in de AEX, ook omdat de olieprijs hoger noteerde. Sectorgenoten BP en Total sloten ook in het groen.

Vanochtend kondigde Philips aan nog eens een last van 250 miljoen euro te nemen, bovenop de al eerder aangekondigde 250 miljoen euro vanwege problemen met zijn beademingsapparaten. Ondanks deze extra last zag Philips geen reden om de outlook voor dit jaar aan te passen. Andere divisies vangen de tegenwind op, aldus het bedrijf. De grotere tegenvaller is vooral een tik voor het sentiment, aldus analist Marc Hesselink van ING. Het aandeel Philips daalde meer dan 4 procent en was daarmee hekkensluiter.

De Braziliaanse belastingdienst eist ruim 2 miljard euro van Unilever in verband met een reorganisatie van het bedrijf in 2001. Dit meldde het NRC Handelsblad op basis van het jaarverslag van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern. Volgens de belastingdienst was de reorganisatie van de Braziliaanse tak van Unilever bedoeld om belastingen te ontlopen. De claim is inmiddels opgelopen tot ruim 2 miljard euro. Volgens Unilever kan het enkele jaren duren tot er een definitieve uitspraak is, meldde de krant. Er zouden daarnaast nog diverse andere rechtszaken lopen in Brazilië, schreef het NRC, met claims tot 650 miljoen euro. Het aandeel steeg licht.

In de Midcap ging Fugro aan kop, met een plus van bijna 4 procent en won Basic-Fit meer dan 2 procent. Aalberts sloot de rij met een verlies van ruim 2 procent.

Bij de kleine fondsen lagen BAM en Vivoryon er goed bij, met plussen van ruim 3 procent. De verliezen bleven beperkt tot ongeveer een procent voor Van Lanschot Kempen en Ajax.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam overwegend lager. Alleen de Nasdaq wist in het groen te blijven.