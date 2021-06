Vlakke start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een vlakke opening, na het record voor de S&P500-index op vrijdag.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden een half uur voor de opening vrijwel ongewijzigd en de Nasdaq-future steeg 0,3 procent.

De aandelenbeurzen stijgen al weken dankzij betere vooruitzichten voor economische groei in veel landen, dankzij de toenemende vaccinatiegraad tegen het coronavirus, terwijl centrale banken de economie blijven ondersteunen.

De markt wacht op de commentaren van de Federal Reserve bij het rentebesluit van woensdag. Beleggers vrezen dat de stijgende inflatie en de relatief langzaam herstellende Amerikaanse arbeidsmarkt de monetaire beleidsmakers eerder dan voorzien aanzetten tot een minder ruim beleid.

"De aandelenmarkten schommelen rond hun recordniveaus. We denken dat er nog meer opwaartse ruimte is", zei Salman Baig van Unigestion.

Voordat de Fed spreekt zijn er nog economische cijfers over de detailhandelsverkopen en de industriële productie in de Verenigde Staten op dinsdag. "Na de sterke stijgingen in de voorgaande maand hebben deze cijfers waarschijnlijk veel van hun momentum verloren", stelde valuta-analist Thu Lan Nguyen.

De olieprijs steeg. Een future West Texas Intermediate steeg 0,8 procent tot 71,66 dollar en Brent-olie werd 1,1 procent duurder op 73,40 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,2120. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er nog 1,2109 op de borden.

Bitcoin steeg 6,6 procent tot 39.300 dollar, volgens CoinDesk. Elon Musk tweette zondag dat zijn bedrijf Tesla de cryptovaluta weer als betaalmiddel zal accepteren zodra het 'mijnen' van de munt, dat veel energie slurpt, met groene stroom wordt gedaan.

Bedrijfsnieuws

Virtu, dat geautomatiseerd handelt op de beurs, verdedigt zich tegen critici in Washington die zeggen dat kleine beleggers in het nadeel zijn op de aandelenmarkt. De uitvoering van orders van individuele beleggers door Virtu ligt onder vuur sinds de sterke koersstijgingen van hype-aandelen zoals GameStop en AMC Entertainment Holdings eerder dit jaar.

Cruisemaatschappijen worstelen met een verbod op vaccinatiepaspoorten in enkele Amerikaanse staten met aanleghavens voor cruiseschepen. Volgens de toezichthouder CDCP mogen schepen weer gaan cruisen als 98 procent van de crew en 95 procent van de passagiers geheel gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. In Florida, Texas en Alabama is het echter verboden om vaccinatiepaspoorten te eisen.



Boeing vindt nieuwe kopers voor 737 MAX vliegtuigen die werden afbesteld tijdens de pandemie, dankzij een snel herstellende luchtvaartmarkt. Van de 100 overtollige vliegtuigen heeft Boeing er nog maar 10 over. Het aandeel bewoog voorbeurs nog niet.

Royal Dutch Shell overweegt om zijn bezittingen te verkopen in het grootste olieveld in de Verenigde Staten, in het Permian-bassin, mogelijk voor meer dan 10 miljard dollar, meldde persbureau Reuters. Dit zou de schuld van Shell omlaag brengen. Het bericht volgt kort nadat een rechtbank oordeelde dat Shell zijn CO2-uitstoot met 45 procent moet verminderen voor 2030. Shell noteerde 2 procent hoger.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 4.247,44 en scherpte daarmee zijn record aan. Technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,4 procent hoger op 14.069,42 punten. De Dow Jones index steeg fractioneel en eindigde op 34.479,60 punten.