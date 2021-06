Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur in het groen. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,2 procent, de Duitse DAX won 0,2 procent, de Franse CAC 40 ging 0,3 procent hoger en de Britse FTSE 100 won 0,4 procent.

Het is een rustige start van een week die in het teken staat van het rentebesluit van de Federal Reserve.

"Hoewel analisten van mening zijn dat de centrale bank geen aanpassingen zal doen in het monetaire beleid en zal vasthouden aan de dovish opvattingen over de economie, kunnen de voorspellingen voor de inflatie, rentes en economische outlook de markten wel van de wijs brengen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Op de obligatiemarkten verwacht men dat de Fed zal herhalen dat het accommoderende beleid gepast is in het huidige macro-economische klimaat en dat het te vroeg is voor de Fed om te gaan taperen", aldus Aslam.

De Duitse tienjaarsrente noteerde maandag fractioneel hoger op 0,26 procent negatief en de Amerikaanse variant op 1,46 procent positief.

Het beleggerssentiment wordt aan het begin van de nieuwe handelsweek nog weinig beïnvloed door berichten uit het Verenigd Koninkrijk, dat het verder versoepelen van de coronamaatregelen daar mogelijk vier weken wordt uitgesteld nu de Indiase variant daar oprukt. Wel stond het Britse pond maandagochtend licht onder druk.

De euro/dollar noteerde rond het middaguur licht hoger op 1,2117. Een vat WTI-olie steeg een procent en handelde op 71,55 dollar.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. De industriële productie in de eurozone steeg in april met 0,8 procent op maandbasis, waar een plus van 0,3 procent was voorzien. Op jaarbasis steeg de productie met ruim 39 procent en ook dit was boven verwachting.

Bedrijfsnieuws

Vanochtend kondigde Philips aan nog eens een last van 250 miljoen euro te nemen, bovenop de al eerder aangekondigde 250 miljoen euro vanwege problemen met zijn beademingsapparaten. Ondanks deze extra last zag Philips geen reden om de outlook voor dit jaar aan te passen. Andere divisies vangen de tegenwind op, aldus het bedrijf. De grotere tegenvaller is vooral een tik voor het sentiment, aldus analist Marc Hesselink van ING. Het aandeel Philips daalde 5 procent.

De Braziliaanse belastingdienst eist ruim 2 miljard euro van Unilever in verband met een reorganisatie van het bedrijf in 2001. Dit meldde het NRC Handelsblad op basis van het jaarverslag van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern. Volgens de belastingdienst was de reorganisatie van de Braziliaanse tak van Unilever bedoeld om belastingen te ontlopen. De claim is inmiddels opgelopen tot ruim 2 miljard euro. Volgens Unilever kan het enkele jaren duren tot er een definitieve uitspraak is, meldde de krant. Er zouden daarnaast nog diverse andere rechtszaken lopen in Brazilië, schreef het NRC, met claims tot 650 miljoen euro. Het aandeel steeg 0,3 procent.

Clariant heeft met de verkoop van zijn divisie Pigments zijn desinvesteringsprogramma voltooid. Dit liet het Zwitserse bedrijf maandagochtend weten. Over de verkoop van de betreffende tak werd een akkoord bereikt met een consortium van Heubach Group en SK Capital Partners. Wel zal Clariant een belang van circa 20 procent behouden. Het aandeel verloor 1,1 procent.

Royal Dutch Shell bestudeert plannen om zijn schaliebelangen in Texas af te stoten. Dit schreef persbureau Reuters op basis van bronnen. De mogelijke verkoop zou betrekking hebben op een deel of de gehele positie van Shell in het Amerikaanse Permian Basin, grotendeels gelegen in Texas, dat vorig jaar goed was voor ongeveer 6 procent van de totale olie- en gasproductie van het Brits-Nederlandse bedrijf. Volgens de bronnen zou het gehele belang meer dan 10 miljard dollar waard zijn. Het aandeel Shell steeg 2,1 procent, ook omdat de olieprijs hoger noteerde. BP en Total wonnen ook ruim een procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 0,1 procent in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag dicht bij huis gebleven. Bij een slot van 4.247,44 punten, wist de S&P het record van donderdag wel aan te scherpen. De index steeg 0,2 procent. De Dow Jones index steeg fractioneel en eindigde op 34.479,60 punten de Nasdaq ging 0,4 procent hoger tot 14.069,42 punten.