Valuta: pond licht lager in rustige markt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt is de week zeer rustig begonnen met nauwelijks beweging in de euro/dollar terwijl het Britse pond er iets zwakker bij ligt. Valutabeleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve aanstaande woensdag, zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank maandag tegen ABM Financial News. Het Britse pond staat iets lager tegenover de euro, nu het plan om de Britse economie te heropenen vier weken vertraging oploopt, door de snelle verspreiding van een variant van het coronavirus. Het aantal besmettingen dreigt hierdoor op te lopen tot de niveaus die begin dit jaar werden gezien. Hoewel dit door het grote aantal gevaccineerden tot minder ziekenhuisopnames zal leiden, laat het nog wel zien hoe precair de situatie rond de pandemie is, zei Koopman. De markt reageert daarop met een licht lagere koers van het Britse pond, al kan men ook weer niet al te veel maken van zo'n beperkte beweging. Bij het rentebesluit van de Federal Reserve zal voorzitter Jerome Powell de markt naar verwachting nog meer willen overtuigen dat de oplopende inflatie tijdelijk van aard is en geen reden om over afbouwen van verruimend monetair beleid te praten. "De markt is overigens al aardig overtuigd", merkte Koopman op. Een manier om dat te doen is wanneer de beleidsmakers van de Fed hun inflatieverwachtingen voor 2022 en 2023 niet te veel opwaarts bijstellen na de sterke stijging dit jaar. De verwachting is dus dat Powell zich op de vlakte houdt. Mocht hij toch wat concreter worden over het moment waarop een verminderde stimulering op zijn plaats zou zijn, dan zou dit wel kunnen leiden tot speculatie over terugschroeven van het ruime monetaire beleid en een sterkere dollar, zei Koopman. Rabobank denkt dan zelf aan een werkloosheidspercentage dat zakt tot 4,5 procent, maar Koopman verwacht dat Powell pas later deze zomer dit soort hints zal gaan geven. Op het vlak van economische cijfers lijken deze week de Amerikaanse detailhandelsverkopen in mei het interessantst. Dit is de laatste tijd een volatiel cijfer dat nogal kan afwijken van de marktverwachting. Als dat gebeurt dan reageert de markt daar vaak ook op, zei Koopman. Het nieuwe cijfer komt dinsdagmiddag naar buiten. De euro noteerde maandag 0,06 procent hoger tegenover de dollar op 1,2115, en 0,27 procent hoger tegenover het Britse pond op 0,8603. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.