Beursupdate: AEX scherpt record verder aan

(ABM FN-Dow Jones) Op de Amsterdamse beurs domineert opnieuw het groen en de AEX scherpt zijn record verder aan.

Richting de klok van half 11 won de AEX 0,4 procent op 731,35 punten.

"Vorige week werd, ondanks hogere inflatiecijfers, de handdoek in de ring gegooid door diegenen met vrees voor hogere rentes. Die angst leek vorige week gepiekt te hebben", aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management tegen ABM Financial News.

"De economie, en dan vooral in VS, groeit in hoog tempo, en in combinatie met veel steun, is dat goed voor de markten", lichtte Schutte toe. Maar de beleggingsadviseur gaf aan dat ook hij verrast is "hoe makkelijk de markt het oppikt. De Vix staat op laagste niveau sinds het uitbreken van de coronacrisis".

Beleggers wachten volgens Schutte nu vooral op het aanstaande rentebesluit van de Federal Reserve en de dot plot.

De euro/dollar handelde maandag op 1,2108. Olie werd een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX noteerden vrijwel alle aandelen hoger. Koploper was Adyen met een koerswinst van 1,9 procent. Adyen heeft een vergunning gekregen om als bank te kunnen werken in de Verenigde Staten. Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,6 procent.

Royal Dutch Shell won 1,5 procent. Mogelijk verkoopt Shell zijn schaliebelangen in Texas. Dat zou meer dan 10 miljard dollar kunnen opleveren en een flinke stap richting de CO2-doelen zijn.

Philips leverde 3,8 procent in, nadat het een eerdere last voor problemen met zijn DreamStation verdubbelde naar 500 miljoen euro. De outlook paste Philips niet aan, omdat de tegenwind door de andere divisies zal worden opgevangen. ING noemde de melding van vanochtend dan ook vooral een nieuwe deuk in het sentiment. De andere dalers leden minder dan een half procent koersverlies.

In de Midkap gingen Fugro en Alfen aan de leiding met winsten van 3,0 en 2,2 procent. PostNL werd 1,7 procent goedkoper.

Bij de smallcaps won BAM 2,1 procent. Het lokaal genoteerde Beter Bed won nog eens 4,7 procent. Vorige week steeg het aandeel Beter Bed ook al hard, maar een rondvraag onder marktkenners door ABM Financial News leverde geen verklaring op.