Huvepharma wil notering op Amsterdamse beurs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Huvepharma wil een notering op de beurs van Amsterdam. Dit liet het Bulgaarse bedrijf maandagochtend weten. Huvepharma wil met de uitgifte van nieuwe aandelen 300 miljoen euro ophalen om zo de groei te versnellen, zei CEO Kiril Domuschiev. Naast autonome groei kijk de topman ook naar eventuele overnames of het in licentie nemen van nieuwe producten op technologieën. Ook moet de schuld omlaag, vindt Domuschiev. Huvepharma is wereldwijd actief in diergezondheid met naar eigen zegge sterke posities in de segmenten diergeneeskunde en diervoederadditieven. In de afgelopen drie jaar groeide het bedrijf harden dan de markt. Afgelopen jaar behaalde Huvepharma een omzet van 588 miljoen euro en een EBITDA van 167 miljoen euro. En in het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet met ruim 11 procent op jaarbasis.? De emissie zou in de komende weken plaats moeten vinden, aldus Huvepharma. Huvepharma kiest voor een notering op Beursplein 5, omdat Nederland agrarisch hoog staat aangeschreven en de Amsterdamse beurs de grootste dagelijkse omzet realiseert in de eurozone. Hoewel Huvepharma een Bulgaars bedrijf is, is het sinds 2014 gevestigd in Amsterdam. JPMorgan, BNP Paribas en Citigroup begeleiden de beursgang. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

