Uitgelicht: de beurs in beeld

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek stond in het teken van het ECB-rentebesluit en Amerikaanse inflatiecijfers. De ECB handhaafde conform de verwachting de belangrijkste rentes en paste ook het opkoopprogramma van obligaties niet aan. De centrale bank herhaalde dat de netto aankopen het komende kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo zullen blijven plaatsvinden dan tijdens de eerste maanden van dit jaar. In een toelichting op het besluit herhaalde voorzitter Christine Lagarde de visie van de centrale bank dat de stijgende inflatie is te wijten aan tijdelijke factoren. De centrale bank verhoogde zijn inflatieprognose voor 2021 en 2022 naar respectievelijk 1,9 en 1,5 procent. De inflatieprognose voor 2023 werd gehandhaafd op 1,4 procent. Dat is onder de krap 2 procent die de ECB nastreeft. Een tweede punt van focus waren de Amerikaanse inflatiecijfers, die in mei iets sterker stegen dan verwacht. Op maandbasis tegen de consumentenprijzen met 0,6 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een plus met 5,0 procent. Het hogere slot van Wall Street donderdag suggereerde volgens marktvolgers dat beleggers het eens zijn met de Fed, dat het oplopende prijspeil veroorzaakt wordt door een vraag die tijdelijk het aanbod overtreft, terwijl de economie herstelt van de coronacrisis. Op maandag verscheen strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. De prijzen voor CO2-emissierechten hebben recordhoogtes bereikt, zei Juvyns. Volgens de strateeg dreigen de hogere CO2-prijzen het concurrentievermogen van Europese bedrijven ten opzichte van wereldwijde concurrenten aan te tasten. Klik hier voor: Prijzen voor CO2-emissierechten op recordhoogtes Woensdag blikte valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe vooruit op het rentebesluit van de ECB een dag later, waarbij de Europese Centrale Bank zich gezien het prille economisch herstel gedwongen ziet tot een balanceeract. Klik hier voor: ECB moet balanceeract uitvoeren Op donderdag informeerde technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets kijkers over de recente ontwikkelingen op de cryptomarkt. De koers van Bitcoin consolideert na de crash in mei en april waarin de koers ruimschoots halveerde. Deze consolidatie is allerminst een geruststelling, zei de analist. "En het technische beeld verslechtert zienderogen", waarschwude hij. Klik hier voor: De gapende afgrond in de Bitcoin Analist Robbert Manders van IG Nederland nam de Amerikaanse inflatiecijfers onder de loep. De hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers van mei dwingen de Federal Reserve om misschien toch eerder een verkrapping van het soepele monetaire beleid te overwegen, zei hij. Klik hier voor: Amerikaanse inflatiecijfers dwingen Fed tot taperen Vrijdag verscheen beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News. De trend op de aandelenmarkten blijft positief, maar zwakt wel licht af, zei hij. "We komen uit een fase waarbij de economische groei en inflatie positief waren voor aandelen. De groei is dat nog steeds, maar inflatie is dat wat minder", aldus Van Leenders. De beleggingsstrateeg voorziet een gematigder positieve trend. "Het voordeel daarvan is dat de waardering van aandelen langzamerhand wat minder extreem zal worden", zei hij. Klik hier voor: Groei blijft aandelen hoger zetten maar inflatie wat minder Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets sloot de week af met een technische update van de AEX. De analist blijft onverminderd positief voor de AEX, maar houdt er rekening met het vormen van een tijdelijke top, voor de index de zone 754 -757 punten bereikt. Klik hier voor: bodemvorming AEX opmaat naar krachtige stijging ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

