Beursupdate: Philips onderuit op groen Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,4 procent hoger op 731,70 punten, een nieuwe recordstand, terwijl de Midkap eveneens 0,4 procent won. Onder de hoofdaandelen koerste alleen Philips met bijna 4 procent lager. Philips gaat verkochte ademhalinsondersteunende apparaten die niet veilig zijn voor patiënten aanpassen en neemt daarvoor een aanvullende last van 250 miljoen euro. Bij de eerstekwartaalcijfers werd al een last genomen van 250 miljoen euro, zodat de kosten van de terugroepactie nu op een half miljard euro worden geschat. Philips zag evenwel geen aanleiding om de outlook voor de vergelijkbare omzet en aangepaste EBITA-marge aan te passen. Andere divisies zullen de tegenvaller opvangen, denkt Philips. Adyen was met 1,4 procent de grootste stijger na het verkrijgen van een Amerikaanse bankvergunning. Royal Dutch Shell won meer dan 1 procent. Het olieconcern bestudeert plannen om zijn schaliebelangen in Texas af te stoten. Dit schreef persbureau Reuters op basis van bronnen. Volgens deze bronnen zou het gehele belang meer dan 10 miljard dollar waard zijn. Ook in de AMX noteerden bijna alle fondsen in het groen. Koploper was Intertrust met een winst van 1,7 procent. In de AScX bleven uitschieters achterwege. Sligro won 1,7 procent. Ajax daalde 0,7 procent. Het lokaal genoteerde Beter Bed won nog eens 6 procent, na vorige week al enkele dagen fikse koerssprongen te hebben gemaakt. Onduidelijk is voor marktkenners wat de stijgende koers veroorzaakt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

