Adyen krijgt Amerikaanse bankvergunning Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft een vergunning gekregen om als bank te kunnen werken in de Verenigde Staten, waardoor het bedrijf zijn Amerikaanse activiteiten kan opschalen en meer diensten aan verkopers kan aanbieden. Dit maakte de Amsterdamse betaalspecialist maandag voorbeurs bekend. "Deze licentie was een logische volgende stap voor Adyen, die al lang in het verschiet lag", zei CEO en mede-oprichter Pieter van der Does van Adyen in een toelichting. De goedkeuring, gegeven door de instantie OCC die toezicht houdt op het geldverkeer, stelt Adyen in staat om een zogeheten Federal Foreign Branch te vestigen in San Francisco. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.