AEX wacht vermoedelijk hogere start handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Wall Street sloot vrijdag licht in het groen, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend dicht bij huis blijven en de Chinese aandelenmarkten gesloten zijn.

De AEX eindigde vrijdag op slotbasis nog op de hoogste stand ooit op 728,48 punten. Op weekbasis bedroeg de winst ruim een procent.

Forse Amerikaanse inflatiecijfers afgelopen week raakten het positieve sentiment op de internationale beurzen niet. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zorgt al een paar weken voor rust op de effectenmarkten door te benadrukken dat de hoge inflatie in Amerika een tijdelijk fenomeen is.

Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS in mei met 5,0 procent, de sterkste stijging sinds augustus 2008. Ook de voor de Fed belangrijke kerninflatie liep verder op.

"Beleggers geloven graag dat hoge inflatie geen blijvertje is", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Hoewel de stijging voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door tijdelijke effecten, zoals de lagere vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar, verwachten we dat de periode van hoge inflatie wel eens iets langer kan aanhouden dan veel beleggers verwachten", waarschuwde Wiersma.

Afgelopen donderdag benadrukte ook de Europese Centrale Bank dat de stijgende inflatie te wijten is aan tijdelijke factoren. De ECB hield de rente rond het nulpunt en het obligatie-inkoopprogramma bleef gehandhaafd. "Duidelijk is dat de ECB nog niet over verkrapping van het beleid wil spreken. Het onderwerp werd dan ook op alle manieren zorgvuldig vermeden", merkte econoom Timme Spakman van ING op.

Deze week verschuift de aandacht naar de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Bank of Japan. Analisten van ING voorzien dat "hoewel de Fed zal hinten dat een discussie over taperen dichterbij komt, de centrale bank zich niet zal laten dwingen in overhaaste actie." Vooral de dot plot met verwachtingen van de Amerikaanse centrale bankiers zal uitgebreid geanalyseerd worden.

Een belangrijke aanjager voor de inflatie zijn de stijgende grondstoffenprijzen. De vraag loopt rap op nu economieën weer heropenen en overheden en centrale banken een stimulerend beleid blijven voeren, terwijl opgepot spaargeld weer wordt gespendeerd.

De Amerikaanse olie-future noteerde afgelopen week voor het eerst in circa 2,5 jaar weer boven de 70 dollar per vat, met een slotstand van 70,91 dollar op vrijdagavond. Op weekbasis bedroeg de prijsstijging bijna 2 procent. In de Aziatische handel vanochtend koerst de future met een half procent verder omhoog.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond met 0,2 procent licht hoger. Daarmee werd wel de hoogste stand ooit aangescherpt.

De handel op de Aziatische aandelenmarkten is vanochtend luw doordat de beurzen op het Chinese vasteland, Hongkong en Sydney de deuren gesloten houden vanwege feestdagen. De Nikkei index in Tokio klimt een half procent, terwijl de beurs in Seoel niet van zijn plaats komt.

Bitcoin komt daarentegen wel in beweging nadat Elon Musk vannacht op Twitter meldde dat een Tesla mogelijk weer met bitcoins gekocht kan worden, mits de cryptovaluta minder fossiele brandstoffen gebruikt. Een bitcoin werd vanochtend meer dan 12 procent duurder en kost ruim 39.000 dollar. Eerder duwde Musk de koers van Bitcoin nog de afgrond in door te benadrukken dat het 'minen' van bitcoins zwaar milieuvervuilend is.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg, terwijl het ook op het bedrijfsvlak rustig is. Wel komt Oracle vandaag nabeurs op Wall Street door met cijfers.

Bedrijfsnieuws

Philips gaat verkochte ademhalinsondersteunende apparaten die niet veilig zijn voor patiënten aanpassen en neemt daarvoor een aanvullende last van 250 miljoen euro. Bij de eerstekwartaalcijfers werd al een last genomen van 250 miljoen euro, zodat de kosten van de terugroepactie nu op een half miljard euro worden geschat. Philips zag evenwel geen aanleiding om de outlook voor de vergelijkbare omzet en aangepaste EBITA-marge aan te passen. Andere divisies zullen de tegenvaller opvangen, denkt Philips.

Royal Dutch Shell bestudeert plannen om zijn schaliebelangen in Texas af te stoten. Dit schreef persbureau Reuters op basis van bronnen. De eventuele verkoop zou betrekking hebben op een deel of de gehele positie van Shell in het Amerikaanse Permian Basin, grotendeels gelegen in Texas, dat vorig jaar goed was voor ongeveer 6 procent van de totale olie- en gasproductie van het Brits-Nederlandse bedrijf. Volgens de bronnen zou het gehele belang meer dan 10 miljard dollar waard zijn.

Slotstanden Wall Street

Bij een slot van 4.247,44 punten, wist de S&P vrijdag het record van een dag eerder aan te scherpen. De index steeg 0,2 procent. De Dow Jones index steeg fractioneel en eindigde op 34.479,60 punten en de Nasdaq ging 0,4 procent hoger tot 14.069,42 punten.