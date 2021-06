Shell overweegt miljardenverkoop in Texas - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell bestudeert plannen om zijn schaliebelangen in Texas af te stoten. Dit schreef persbureau Reuters op basis van bronnen. De eventuele verkoop zou betrekking hebben op een deel of de gehele positie van Shell in het Amerikaanse Permian Basin, grotendeels gelegen in Texas, dat vorig jaar goed was voor ongeveer 6 procent van de totale olie- en gasproductie van het Brits-Nederlandse bedrijf. Volgens de bronnen zou het gehele belang meer dan 10 miljard dollar waard zijn. Shell haalt in Texas vooral schalieolie uit de grond door middel van 'fracking', waarbij het gebruik van chemische stoffen leidt tot een hoge CO2-uitstoot. Eind mei legde een rechtbank in Den Haag Shell nog de verplichting op om de CO2-uitstoot per 2030 terug te brengen met 45 procent ten opzichte van 2019. Mocht Shell zich terugtrekken uit Texas dan komt het realiseren van deze opgelegde verplichting waarschijnlijk snel in zicht. Vorige week zei topman Ben van Beurden naar aanleiding van de uitspraak nog dat er "forse, maar afgemeten stappen" zullen worden gezet door Shell in de komende jaren. De topman verwacht overigens nog wel in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

