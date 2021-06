Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, terwijl de Chinese beurzen gesloten zijn.

IG voorziet een openingswinst van 29 punten voor de Duitse DAX, een plus van 19 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger gesloten.

"Het lijkt erop dat dat de markt er zoveel vertrouwen in heeft dat de Fed zijn huidige beleid zal handhaven, dat zelfs een inflatie van 5 procent in de VS geen angst inboezemt", aldus analist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets.

Volgens Razaqzada zijn de markten ook opgelucht dat de Europese Centrale Bank zich verruimend blijft opstellen. De ECB handhaafde donderdag de rente en zijn opkoopprogramma.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industriële productie in het VK in april onverwacht is gedaald met 1,3 procent. De Britse economie groeide juist stevig in dezelfde maand.



Bedrijfsnieuws

Prosus verwacht over heel het boekjaar, dat eindigde op 31 maart 2021, een hogere winst te hebben behaald. De zogeheten headline winst per aandeel steeg vermoedelijk met 106 tot bijna 113 procent en de kernwinst per aandeel met ruim 41 tot bijna 48 procent. Die laatste winstgraadmeter acht Prosus zelf de beste manier om de ontwikkelingen bij het bedrijf te kunnen beoordelen. Woensdag ontving Prosus een brief ondertekend door 36 Zuid-Afrikaanse vermogensbeheerders, waaronder de grootste aandeelhouder van moederbedrijf Naspers. Zij zijn ontevreden over de structurele onderwaardering van Prosus. Het aandeel steeg 1,0 procent.

Volkswagen blijft bezorgd over het tekort aan halfgeleiders. Dit blijkt uit een interview van Handelsblatt met de hoofd inkoop van de autofabrikant. Het aandeel steeg toch 1,4 procent.

Autobouwers BMW en Daimler wonnen 2,0 procent in de DAX. Deutsche Bank was hekkensluiter en daalde bijna 2 procent. In Parijs viel Renault op met een winst van 7,1 procent in de CAC en leverde Pernod Ricard 0,7 procent in.

Het aandeel van het Deense biotechbedrijf Orphazyme lijkt een nieuwe memestock. Het aandeel steeg vrijdag liefst 137 procent in Kopenhagen.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 scherpte wel het record van donderdag aan en wist net als de Nasdaq op weekbasis te stijgen. De Dow Jones index verloor op weekbasis wat terrein.

"We zijn nog steeds positief over de vooruitzichten, maar we zijn niet zo optimistisch als drie maanden geleden", zei strateeg Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. "De markt heeft behoefte aan een adempauze", zei hij.

Beleggers lijken terughoudend richting het rentebesluit van de Federal Reserve aanstaande woensdag, nu de inflatie in de VS hard oploopt.

Jim Baird, chief investment officer bij Plante Moran Financial Advisors verwacht dat de markt tot die tijd een afwachtende houding zal aannemen, benieuwd waarmee de Fed komt.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juni weer is gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 82,9 eind mei naar 86,4 halverwege deze maand.

De olieprijs wist vrijdag verder te stijgen. Op een settlement van 70,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,9 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs zo'n 1,9 procent.

Het Internationaal Energieagentschap zei in zijn maandrapport dat de vraag naar ruwe olie tegen het einde van volgend jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis zal zitten, maar waarschuwde ook dat de lage vaccinatiegraad in de opkomende economieën ervoor zorgt dat de crisis mogelijk langer dan verwacht zal aanhouden.



Bedrijfsnieuws



BlackRock heeft groen licht gekregen om beleggingsfondsen in China aan te bieden. Het aandeel steeg 1,5 procent.

Google heeft beloofd samen te werken met Britse regelgevers bij het verwijderen van cookies uit zijn Chrome-browser voor het volgen van gebruikers. Het is één van de vele toezeggingen om een Brits mededingingsonderzoek af te wikkelen. Moederbedrijf Alphabet daalde 0,2 procent.

American Airlines investeert 25 miljoen dollar in het Britse Vertical Aerospace, een start-up voor elektrische vliegtuigen. Het aandeel steeg 0,3 procent.

Johnson & Johnson daalde 1,2 procent, nadat de Amerikaanse regering eerdere bestellingen van het Janssen coronavaccin heeft opgeschort omdat de doses die het op reserve heeft richting hun einddatum lopen.

Nvidia heeft DeepMap gekocht om zo zijn kaarten voor autonoom rijden te verbeteren. Dit meldde Nvidia zonder financiële details te verstrekken. Het aandeel steeg 2,3 procent.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag hoger. In China waren de markten gesloten.

