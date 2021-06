Aandacht voor rentebesluiten in verder beperkte agenda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Na de Europese Centrale Bank afgelopen donderdag is het komende week de beurt aan de Federal Reserve en de Bank of Japan om hun rentebesluiten te publiceren. Verder blijft de macro-agenda voor beleggers redelijk beperkt. Maandag zijn de Chinese beurzen gesloten. Verder staat de industriële productie in Japan en de eurozone op het programma. De Verenigde Staten volgen dinsdag met productiecijfers, China woensdag. Op dinsdag bekijken we de Duitse inflatie. De Britse inflatie volgt een dag later en donderdag bekijken we de prijsevolutie in de hele eurozone. Japan geeft vrijdag inzage in haar consumentenprijzen. Inflatie vormt één van de grootste aandachtspunten van beleggers dezer dagen. Vooral in Amerika maar ook elders loopt deze op waardoor ook de vrees voor een minder soepel beleid van de centrale banken haar opmars maakt. Ogen gericht op Fed Daarom is er komende weken veel aandacht voor het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Analisten van ING stellen dat "hoewel de Fed zal hinten dat een discussie over taperen dichterbij komt, de centrale bank zich niet zal laten dwingen in overhaaste actie." Daarom zal ook de dot plot met verwachtingen van de bestuurders nauwkeurig worden gestudeerd, en zal de markt de opmerkingen tijdens de persconferentie van voorzitter Jerome Powell uitgebreid analyseren. Vorige week besloot de Europese Centrale Bank om haar rente ongewijzigd te laten alsook haar inkopen van schuldpapier. Deze laatste worden in volle snelheid verdergezet. Ook de ECB is, net als de Fed, van mening dat de inflatie-opstoot van tijdelijke aard is. Naast de Fed komen ook de Turkse en Japanse centrale bank komende week met hun rentebesluit, op respectievelijk donderdag en vrijdag. Japan worstelt nog steeds met hoge coronacijfers en de vaccinaties zijn er geen succes. Andere interessante macrocijfers komende week zijn een Europese handelsbalans op dinsdag, Japanse handelsdata op donderdag en de Amerikaanse leidende indicatoren en wekelijkse steunaanvragen diezelfde dag. Ook de Amerikaanse detailhandelsverkopen op dinsdag kunnen vermoedelijk op aandacht van de markt rekenen als een belangrijke indicator voor het herstel van de economie in de VS. Bedrijfsagenda Komende week staan in eigen land vooral jaarvergaderingen op de agenda. Dinsdag die van Alumexx, donderdag die van JDE Peet's en vrijdag die van Value8. In het buitenland opent Oracle maandag de boeken. Kroger volgt woensdag, Adobe Systems donderdag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.