Wall Street eindigt licht hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag dicht bij huis gebleven. Bij een slot van 4.247,44 punten, wist de S&P het record van donderdag wel aan te scherpen. De index steeg 0,2 procent. De Dow Jones index steeg fractioneel en eindigde op 34.479,60 punten de Nasdaq ging 0,4 procent hoger tot 14.069,42 punten. De S&P en Nasdaq wisten op weekbasis te stijgen, terwijl de Dow terrein verloor. Nieuwe plannen van de Amerikaanse regering, die zouden kunnen leiden tot hogere belastingen, evenals de hoge waarderingen van aandelen en het opduiken nieuwe varianten van het coronavirus, maken beleggers echter voorzichtiger. "We zijn nog steeds positief over de vooruitzichten, maar we zijn niet zo optimistisch als drie maanden geleden", zei strateeg Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. "De markt heeft behoefte aan een adempauze", zei hij. Beleggers kijken ook vooruit naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week, nu de inflatie in de VS hard oploopt. Jim Baird, chief investment officer bij Plante Moran Financial Advisors verwacht dat de markt tot die tijd een afwachtende houding zal aannemen, benieuwd waarmee de Fed komt. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juni weer is gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 82,9 eind mei naar 86,4 halverwege deze maand. De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,2109. De olieprijs wist verder te stijgen. Op een settlement van 70,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,9 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs zo'n 1,9 procent. Het Internationaal Energieagentschap zei in zijn maandrapport dat de vraag naar ruwe olie tegen het einde van volgend jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis zal zitten, maar waarschuwde ook dat de lage vaccinatiegraad in de opkomende economieën ervoor zorgt dat de crisis mogelijk langer dan verwacht zal aanhouden.



Bedrijfsnieuws



BlackRock heeft groen licht gekregen om beleggingsfondsen in China aan te bieden. Het aandeel steeg 1,5 procent. Google heeft beloofd samen te werken met Britse regelgevers bij het verwijderen van cookies uit zijn Chrome-browser voor het volgen van gebruikers. Het is één van de vele toezeggingen om een Brits mededingingsonderzoek af te wikkelen. Moederbedrijf Alphabet daalde 0,2 procent. American Airlines investeert 25 miljoen dollar in het Britse Vertical Aerospace, een start-up voor elektrische vliegtuigen. Het aandeel steeg 0,3 procent. Johnson & Johnson daalde 1,2 procent, nadat de Amerikaanse regering eerdere bestellingen van het Janssen coronavaccin heeft opgeschort omdat de doses die het op reserve heeft richting hun einddatum lopen. Nvidia heeft DeepMap gekocht om zo zijn kaarten voor autonoom rijden te verbeteren. Dit meldde Nvidia zonder financiële details te verstrekken. Het aandeel steeg 2,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.