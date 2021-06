AEX vestigt nieuw record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs scherpte deze week zijn recordstand aan. De index sloot vrijdag op 728,48 punten, wat een plus betekende op weekbasis van 1,1 procent. Bij een slot van 720,18 punten een week eerder bereikte de AEX toen ook een recordstand.

Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets is en blijft bullish voor de AEX, maar houdt rekening met het vormen van een tijdelijke top, voordat de index de zone 754-757 punten bereikt.

Volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management blijven aandelen aantrekkelijke beleggingen, maar nemen de risico's in de tweede jaarhelft wel toe.

Juvyns wijst daarbij onder meer op een stijgende inflatie en een verwachte normalisering van het monetaire beleid van de centrale banken. Vooral de inflatie is lastig om op te anticiperen, vindt de beleggingsstrateeg, die wel verwacht dat de inflatiedruk in 2022 weer afneemt.

Op de aandelenmarkten vindt een rotatie plaats als gevolg van de oplopende rente, aldus Juvyns. Hij gaat er niet van uit dat de rente dit jaar zo hard zal stijgen dat de aandelenmarkten echt onder druk komen te staan.

Inflatie loopt verder op

Hoewel de Federal Reserve de rente vermoedelijk niet spoedig zal verhogen, zei de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen recent wel dat een oplopende inflatie een goed teken is, wanneer die wordt veroorzaakt door een sterke economische groei. De voormalig Fed-voorzitter vindt ook dat de rente best wat omhoog mag.

Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS in mei met 5,0 procent, de sterkste stijging sinds augustus 2008, werd deze week bekend. Ook de voor de Fed belangrijke kerninflatie liep verder op.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe hebben de markten "alle reden om niet veel waarde te hechten aan deze inflatiecijfers: de Fed heeft immers duidelijk gemaakt door deze cijfers heen te willen kijken omdat basiseffecten door lockdown maatregelen van vorig jaar, gecombineerd met de hoge olieprijzen en versoepelingen van maatregelen dit jaar tot vervormde cijfers leiden."

Beleggers maken zich nu op voor het rentebesluit van de Fed, aanstaande woensdag.

ECB blijft verruimend

Deze week was het al de beurt aan de Europese Centrale Bank. De ECB handhaafde conform de verwachting het monetaire beleid en had ook verder een verruimende boodschap. Het hogere tempo waarin opkopen worden gedaan onder het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme wordt vooralsnog aangehouden.

In een toelichting op het besluit herhaalde ECB-voorzitter Christine Lagarde de visie van de centrale bank dat de stijgende inflatie is te wijten aan tijdelijke factoren. Hoewel de ECB verwacht dat de consumentenprijzen in de komende maanden oplopen, voorziet de centrale bank dat de inflatie de komende jaren wel onder de doelstelling van twee procent blijft. De onderliggende prijsdruk zal volgens Lagarde gematigd blijven.

De centrale bank verhoogde zijn inflatieprognose voor 2021 en 2022 naar respectievelijk 1,9 en 1,5 procent. De inflatieprognose voor 2023 werd gehandhaafd op 1,4 procent.

Daarnaast gaf de centrale bank zijn economische groeiprognoses af. Voor 2021 voorziet de centrale bank een groei van 4,6 procent, waar in maart nog werd uitgegaan van een groei van 4,0 procent. Voor 2022 verhoogde de centrale bank zijn prognose naar een groei van 4,7 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van een groei 4,1 procent. In 2023 wordt een groei verwacht van 2,1 procent.

De ECB balanceert tussen een groeiversnelling van de economie in de eurozone en dovish retoriek, concludeerde analist Sammani van Monex Europe na het rentebesluit.

De marktreactie op de nieuwe economische ramingen en het commentaar van Lagarde was terughoudend, aldus Sammani. Zo liep de Duitse tienjaarsrente even licht op, naar -0,215 procent. Vrijdag noteerde de Duitse bund yield op -0,26 procent en de Amerikaanse variant op 1,47 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdagmiddag op 1,2105 en daarmee op weekbasis een half procent lager. De WTI-olieprijs steeg deze week tot boven de 70 dollar.

Stijgers en dalers

Unibail-Rodamco-Westfield ging deze week aan kop in de AEX en steeg dik 12 procent, profiterend van winkels die meer en meer open gaan en minder restricties kennen. De Spaanse modereus Inditex, bekend van merken als Zara, liet weten dat tussen 1 mei en 6 juni de totale verkopen op jaarbasis verdubbelden. In vergelijking tot deze periode in 2019, toen er nog geen coronacrisis was, lagen de verkopen 5 procent hoger.



Ahold Delhaize won 2,5 procent. ING zette het aandeel op de favorietenlijst. Analist Hans D’Haese meent dat de markt Bol.com over het hoofd ziet. Berenberg verhoogde het koersdoel.

Just Eat Takeaway steeg ruim een procent op weekbasis. Investeerder Oceanwood sprak in een brief, die in handen is van ABM Financial News, van een "hevige en onterechte” onderwaardering van het bedrijf. De maaltijdbezorger moet volgens de aandeelhouder dan ook snel actie ondernemen om de waarde van het bedrijf inzichtelijk te maken, voordat Just Eat Takeaway.com een overnameprooi wordt Oceanwood wil onder meer dat de maaltijdbezorger stappen zet om het belang in het Braziliaanse iFood te verkopen en vervolgens een inkoopprogramma van eigen aandelen start. Aandeelhouders van Grubhub gingen deze week akkoord met de fusie. Dit betekent dat topman Jitse Groen met zijn bedrijf nu ook voet aan wal zet in de VS.

KPN verloor bijna 2 procent nadat het Financieele Dagblad meldde dat EQT en Stonepeak hun overnamepoging definitief staken. Dit toont volgens Jefferies opnieuw dat de beschermingsconstructie van KPN ondoordringbaar lijkt. Analist Ulrich Rathe is van mening dat een succesvolle overname van KPN alleen kan plaatsvinden wanneer een koper met een aanzienlijke premie komt of toezeggingen doet om verwatering voor aandeelhouders te voorkomen.

Besi kreeg fanmail van analisten na het verhogen van de doelstellingen voor de lange termijn en won op weekbasis ruim 2 procent.

Financials NN en ASR verloren deze week ruim 3 procent.

Basic-Fit verloor bijna 2 procent in de AMX. De fitnessketen zegt in Nederland een sterke aanloop te zien na de heropening afgelopen maand. Het aantal nieuwe leden is sinds de heropening op 19 mei verdrievoudigd ten opzichte van heel mei 2019, toen de coronacrisis nog geen rol speelde. Ook zegden weinig leden hun abonnement op, waardoor er in Nederland afgelopen maand per saldo meer dan 39.000 leden bijkwamen. Een positief bericht, oordeelde ING. Degroof Petercam haalde desalniettemin het aandeel van de kooplijst. Het goede nieuws is inmiddels wel ingeprijsd, zo denkt de bank.

Koploper in de Midcap was Galapagos, dat ruim 7 procent steeg. Fagron won deze week bijna 4 procent.

In de AScX deed Vivoryon deze week goede zaken met een winst van bijna 12 procent. De Amerikaanse FDA gaf maandag onverwacht goedkeuring voor het alzheimermiddel van concurrent Biogen.

Hunter Douglas heeft een hoger bod op het bedrijf door Ralph Sonnenberg uitgesloten en is niet zeker of de overname zal slagen, werd deze week bekend. Het bedrijf reageerde hiermee op speculatie in de media dat Sonnenberg namens Bergson Beheer de biedprijs van 82 euro per aandeel zou kunnen verhogen en dat de bieder onvoldoende aandelen zou houden om een uitkoopprocedure te starten. Het aandeel won ruim 8 procent.

NX Filtration ging vrijdag voor 11,00 euro per aandeel naar de Amsterdams beurs, aan de bovenkant van de afgegeven prijsvork van 10 tot 11 euro. Het aandeel van de specialist in het filteren van water en dranken, sloot ook op 11,00 euro.