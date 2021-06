Twintig AEX-aandelen sluiten in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,4 procent tot 728,48 punten, terwijl de AMX een winst van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,1 procent. Het Damrak noteerde vrijdag licht hoger, vanwege de afnemende vrees dat de stijgende inflatie centrale banken ertoe zal aanzetten om hun soepele monetaire beleid te verscherpen, nadat de ECB donderdag de rente en zijn obligatie-inkoopprogramma handhaafde en herhaalde dat de stijgende inflatie is te wijten aan tijdelijke factoren. "Beleggers geloven graag dat hoge inflatie geen blijvertje is", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Hoewel de stijging voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door tijdelijke effecten, zoals de lagere vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar, verwachten we dat de periode van hoge inflatie wel eens iets langer kan aanhouden dan veel beleggers verwachten", zei Wiersma. "Duidelijk is dat de ECB nog niet over verkrapping van het beleid wil spreken. Het onderwerp werd dan ook op alle manieren zorgvuldig vermeden", zei econoom Timme Spakman van ING. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat het aantal faillissementen in Nederland in mei licht is gestegen van 125 naar 130. Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de industriële productie van het Verenigd Koninkrijk in april onverwacht is gedaald met 1,3 procent, terwijl de markt rekende op een stijging met 1,0 procent. De Britse economie groeide in april met 2,3 procent. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juni is gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 82,9 eind mei naar 86,4 halverwege deze maand. De euro/dollar noteerde op 1,2101. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2168 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2169 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,1 procent hoger. De vraag naar ruwe olie zal tegen het einde van volgend jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis zitten, maar de lage vaccinatiegraad in de opkomende economieën zorgt ervoor dat de crisis langer dan verwacht zal aanhouden, zei het Internationaal Energieagentschap vrijdag in zijn maandrapport. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 20 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 2,2 procent, gevolgd door Aegon en RELX met winsten van respectievelijk 1,3 procent en 1,0 procent. Besi steeg 0,1 procent, na donderdag de doelen voor de lange termijn nog te hebben verhoogd. Die nieuwe doelstellingen was voor zowel Degroof Petercam als KBC Securities aanleiding om het koersdoel te verhogen. Just Eat Takeaway, dat donderdag goedkeuring kreeg van de aandeelhouders van Grubhub voor de overname van de Amerikaanse maaltijdbezorger, leverde 1,5 procent in. De transactie wordt op 15 juni afgerond, waarna volgens marktkenners de koersdruk veroorzaakt door arbitrageanten zal wegvallen. In de AMX ging AMG aan kop. Het aandeel steeg 2,8 procent. Aperam won 1,6 procent, OCI noteerde 2,1 procent hoger, terwijl Eurocommercial 1,8 procent daalde. Bij de smallcaps noteerde Van Lanschot Kempen 1,5 procent hoger, Wereldhave won 1,8 procent en BAM steeg 2,1 procent. Acomo daalde 1,9 procent, terwijl Lucas Bols 1,4 procent daalde. Het lokaal genoteerde Beter Bed won 22,3 procent bij relatief hoge volumes. ABN AMRO publiceerde eerder deze week een positief analistenrapport. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.238,62 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

