Wall Street koerst af op licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een licht hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het groen. Daarmee zetten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend voort, nadat de S&P 500 index donderdag een nieuwe record in de boeken zette. Hogere aandelenkoersen en een daling van de obligatierendementen toonden dat beleggers het in eerste instantie eens waren met de Federal Reserve dat het oplopende prijspeil veroorzaakt wordt door een vraag die tijdelijk het aanbod overtreft, terwijl de economie herstelt van de coronacrisis. Analist Mike Loewengart van E-Trade Financial merkte op dat er veel uitgestelde vraag vrijkomt na maandenlange coronalockdowns. "Houd er rekening mee dat wanneer de weg naar een volledig economisch herstel verder op gang komt, er een opgekropte vraag en aanbodbeperkingen zijn door tekorten aan grondstoffen en arbeidskrachten", waarschuwde hij. "Inflatie is duidelijk het grootste risico in de markt", vindt ook analist Edward Park van Brooks MacDonald. "De scherpe randjes zijn er in de afgelopen 24 uur wel vanaf, maar er is nog steeds het risico dat de Fed aangeeft dat de inflatie misschien toch structuerel is en dat verandert het verhaal", zei hij. Nieuwe plannen van de Amerikaanse regering, die zouden kunnen leiden tot hogere beslastingen, evenals de hoge waarderingen van aandelen en het opduiken nieuwe varianten van het coronavirus, maken beleggers voorzichtiger. "We zijn nog steeds positief over de vooruitzichten, maar we zijn niet zo optimistisch als drie maanden geleden", zei strateeg Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. "De markt heeft behoefte aan een adempauze", zei hij. Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de Verenigde Staten slechts het consumentenvertrouwen geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,2127. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2168 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2169 op de borden. Olie noteerde vrijdag vlak. De vraag naar ruwe olie zal tegen het einde van volgend jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis zitten, maar de lage vaccinatiegraad in de opkomende economieën zorgt ervoor dat de crisis langer dan verwacht zal aanhouden, zo bleek vrijdag uit het maandrapport van het Internationaal Energie Agentschap. Bedrijfsnieuws



BlackRock heeft groen licht gekregen om beleggingsfonsen in China aan te bieden. Het aandeel noteerde voorbeurs vlak. Google heeft beloofd samen te werken met Britse regelgevers bij het verwijderen van cookies uit zijn Chrome-browser voor het volgen van gebruikers. Het is één van de vele toezeggingen om een Brits mededingingsonderzoek af te wikkelen. Moederbedrijf Alphabet steeg voorbeurs 0,4 procent. American Airlines investeert 25 miljoen dollar in het Britse Vertical Aerospace, een start-up voor elektrische vliegtuigen. Het aandeel steeg voorbeurs 0,6 procent. Johnson & Johnson won voorbeurs 0,3 procent, nadat de Amerikaanse regering eerdere bestellingen heeft opgeschort omdat de doses die het op reserve heeft richting hun einddatum lopen. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,5 procent hoger op 4.239,18 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het groen op 34.466,24 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.020,33 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

