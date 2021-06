Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht hoger en daarmee lijkt de laatste handelsdag van de week richting de slotbel te kabbelen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 456,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.617,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,6 procent met een stand van 6.582,34 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,6 procent naar 7.131,44 punten.

De industriële productie van het Verenigd Koninkrijk liet over april onverwacht een daling zien van 1,3 procent, terwijl de markt rekende op een stijging met 1,0 procent. De Britse economie groeide in april met 2,3 procent.

In de Verenigde Staten staat voor vandaag alleen het voorlopige consumentenvertrouwen over juni, gemeten door de universiteit van Michigan, op de agenda.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 70,46 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 72,70 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2156. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2184 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2174 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Prosus verwacht over heel het boekjaar, dat eindigde op 31 maart 2021, een hogere winst te hebben behaald. De zogeheten headline winst per aandeel steeg vermoedelijk met 106 tot bijna 113 procent en de kernwinst per aandeel met ruim 41 tot bijna 48 procent. Die laatste winstgraadmeter acht Prosus zelf de beste manier om de ontwikkelingen bij het bedrijf te kunnen beoordelen. Woensdag ontving Prosus een brief ondertekend door 36 Zuid-Afrikaanse vermogensbeheerders, waaronder de grootste aandeelhouder van moederbedrijf Naspers. Zij zijn ontevreden over de structurele onderwaardering van Prosus. Het aandeel noteerde 0,6 procent lager in koers.

Volkswagen blijft bezorgd over het tekort aan halfgeleiders. Dit blijkt uit een interview van Handelsblatt met de hoofd inkoop van de autofabrikant. De koers van het aandeel noteerde 1,2 procent hoger.

Ook al lijken de hoofdgraadmeters het vrijdag rustig aan te doen, de koers van het aandeel Deutsche Bank daalde met 3,8 procent. Op de Duitse beursvloer vielen verder geen opvallende stijgers op. In Parijs was de koers van het aandeel Renault dat wel met een plus van 4,6 procent, terwijl het aandeel CapGemini 2,7 procent koerswinst kon bijschrijven.

In Londen steeg Antofagasta 2,4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 0,5 procent en bereikte op 4.239,18 punten een nieuw recordslot. De Dow Jones index won 0,1 procent tot 34.466,24 punten en de Nasdaq ging 0,8 procent hoger en sloot op 14.020,33 punten.