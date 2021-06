Valuta: rust voor de euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag stabiel, nadat de markt de Amerikaanse inflatiecijfers en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank verwerkte. "Er was in de euro/dollar gisteren wel even wat onrust, die de euro op 1,2140 en op 1,2200 dollar bracht, maar die dynamiek is weggeëbd", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Dat maakt de markt vrijdag nogal saai, ook al deed de ECB niet wat de markt verwachtte, namelijk het zogeheten PEPP-programma wat versoberen. De markt lijkt zich daarbij te hebben neergelegd bij het idee dat de inflatiecijfers van dit moment inderdaad tijdelijk zijn. Donderdag bleken die niet breed gedragen en vooral toe te kunnen worden geschreven aan de autoprijzen", aldus Koopman. De marktanalist verwacht dat de markt met een schuin oog naar de G7-top kijkt, maar zich vooral al voorbereidt op de monetaire vergadering van de Federal Reserve van volgende week woensdag. Voor het Britse pond ziet Koopman twee factoren van betekenis: de verhouding tussen het Verenigde Koninkrijk en de Europese Unie en hoe de twee verder gaan met de Brexit-werkelijkheid, en het verloop van het Delta-virus, de besmettelijke coronavariant die momenteel in het Verenigd Koninkrijk voor problemen zorgt. ABN AMRO heeft ondertussen de ramingen voor het Britse pond verhoogd, omdat de bank nu van mening is dat de Bank of England eerder dan de Federal Reserve met een renteverhoging komt. De euro noteert in de nieuwe raming aan het einde van het tweede kwartaal volgens ABN AMRO op 0,86 Britse pond, aan het einde van dit jaar op 0,84 en ultimo 2022 op 0,82 Britse pond. Voor de euro/dollar heeft de bank ook nieuwe ramingen. Aan het einde van dit jaar ging de bank aanvankelijk uit van een koers van 1,15 dollar voor een euro, maar heeft deze nu naar boven bijgesteld naar 1,18 dollar. De oude raming van 1,15 dollar is verschoven naar eind 2022, waar de bank eerder 1,10 dollar voor een euro had staan. De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,2160 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8588 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,4160 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 6,3896 Chinese yuan. De dollar vandaag 0, procent en noteerde daarmee op 109,5215 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.