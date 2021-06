Beursupdate: rustig dagje op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er is vrijdag weinig spektakel op de Amsterdamse beursvloer, nadat gisteren het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en Amerikaanse inflatiecijfers stonden geagendeerd. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX fractioneel lager op 725,35 punten. "Hoewel de stijging [van de inflatie] voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door tijdelijke effecten, zoals de lagere vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar, toen de economie even diep wegzakte door corona, verwachten we dat de periode van hoge inflatie wel eens iets langer kan aanhouden dan veel beleggers verwachten", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Toch gingen de meeste beleggers gisteren voor het scenario dat de hoge inflatie die we nu zien, slechts 'transitory' zal zijn: van voorbijgaande aard." Er waren voorbeurs enkele Britse cijfers, die wezen op een daling van de industriële productie en een groei van de economie in april. Verder kreeg NX Filtration een notering aan het Damrak. Het aandeel ging aan de bovenkant van de afgegeven prijsvork op 11 euro naar de markt en het aandeel handelt hier nu net iets boven, op 11,02 euro. Vanmiddag staat in de Verenigde Staten nog het consumentenvertrouwen op de rol. De euro/dollar handelde op 1,2169 en olie werd iets duurder. Stijgers en dalers In de AEX was de sterkste stijger Signify met een bescheiden koerswinst van 0,9 procent. Besi daalde een procent, na donderdag de doelen voor de lange termijn nog te hebben verhoogd. Die nieuwe doelstellingen was voor zowel Degroof Petercam als KBC Securities aanleiding om het koersdoel te verhogen. Just Eat Takeaway, dat donderdag goedkeuring kreeg van de aandeelhouders van GrubHub voor de overname van de Amerikaanse maaltijdbezorger, leverde 2,3 procent in. De transactie wordt op 15 juni afgerond, waarna volgens marktkenners de koersdruk veroorzaakt door arbitrageanten zal wegvallen. In de AMX won OCI 1,6 procent en AMG 1,4 procent. Eurocommercial Properties daalde 2,6 procent en was daarmee de grootste daler. Bij de smallcaps ging Kendrion 0,9 procent hoger, maar daalde Lucas Bols 2,1 procent. Het lokaal genoteerde Beter Bed won 3,1 procent bij relatief hoge volumes. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.