Chinese Uber onthult Amerikaanse beursplannen

(ABM FN-Dow Jones) Didi Chuxing Technology, de Chinese Uber, loopt zich warm voor een beursgang in New York. Donderdag meldde het taxibedrijf dat het documenten voor een IPO heeft ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Doel is om zo miljarden dollars op te halen. Begin juli zou de eerste handel in het aandeel Didi moeten plaatsvinden. Op welke Amerikaanse beurs Didi, dat de aanvraag bij de SEC indiende onder de naam Xiaoju Kuaizhi, een notering krijgt, is nog onbekend. In 2020 behaalde Didi een omzet van omgerekend bijna 22 miljard dollar, wat ruim 8 procent minder was dan een jaar eerder. Er werd afgelopen jaar een verlies geleden van 1,6 miljard dollar. Ook de voorgaande jaren waren verlieslatend. In het eerste kwartaal van 2021 had Didi 493 miljoen actieve jaarlijkse gebruikers. Dagelijks werden er 41 miljoen transacties verwerkt. Deze periode leverde een verlies op van 0,8 miljard dollar op een omzet van 6,4 miljard dollar, of 42,2 miljard yuan. De beursgang zal worden begeleid door Goldman Sachs, Morgan Stanley en JPMorgan. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

