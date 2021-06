CPB: Nederland moet bitcoin in de ban doen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederland moet de bitcoin in de ban doen. Dit schrijft directeur Pieter Hasekamp van het CentraalPlan Bureau vrijdag. "Cryptomunten vertonen alle kenmerken van 'slecht geld': onduidelijke herkomst, onzekere waardering, schimmige handelspraktijken", meent Hasekamp. Cryptovaluta zijn buiten het criminele circuit ongeschikt als rekeneenheid en betaalmiddel, meent Hasekamp, en het gebruik als waarde-opslag is gebaseerd op de hoop dat cryptomunten ooit écht geld zullen vervangen. "Maar dat gaat dus niet gebeuren." Cryptomunten zijn in wezen geen geld en ook geen financieel product, maar een voorbeeld van wat Nobelprijswinnaar Robert Shiller een ‘contagious narrative’ noemt: een besmettelijk verhaal waarin mensen geloven omdat andere mensen erin geloven. Er zijn al pogingen gedaan om het toezicht op handelsplatforms aan te scherpen, maar zonder veel succes. Strengere regulering is volgens Hasekamp noodzakelijk, want voorzichtige regulering kan ook averechts werken: ze legitimeert cryptovaluta als een bonafide financieel product, aldus de directeur van het CPB. "De recente ontwikkelingen laten zien dat het tijd is om in actie te komen: hoe langer we wachten, hoe groter de negatieve gevolgen van de uiteindelijke crash." De ultieme stap is een totaalverbod op productie, handel en zelfs bezit van cryptovaluta, aldus Hasekamp. "Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

