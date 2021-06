Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een groen opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 16 punten voor de Duitse DAX, een plus van 7 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld gesloten. De meeste aandacht ging uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en Amerikaanse inflatiecijfers.

De ECB handhaafde conform de verwachting het monetaire beleid en had ook verder een verruimende boodschap. Het hogere tempo waarin opkopen worden gedaan onder het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme wordt vooralsnog aangehouden.

In een toelichting op het besluit herhaalde ECB-voorzitter Christine Lagarde de visie van de centrale bank dat de stijgende inflatie is te wijten aan tijdelijke factoren. Hoewel de ECB verwacht dat de inflatie in de komende maanden oploopt, voorziet de centrale bank dat de inflatie de komende jaren wel onder de doelstelling van twee procent blijft. De onderliggende prijsdruk zal volgens Lagarde gematigd blijven.

De centrale bank verhoogde zijn inflatieprognose voor 2021 en 2022 naar respectievelijk 1,9 en 1,5 procent. De inflatieprognose voor 2023 werd gehandhaafd op 1,4 procent.

Daarnaast gaf de centrale bank zijn economische groeiprognoses af. Voor 2021 voorziet de centrale bank een groei van 4,6 procent, waar in maart nog werd uitgegaan van een groei van 4,0 procent. Voor 2022 verhoogde de centrale bank zijn prognose naar een groei van 4,7 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van een groei 4,1 procent. In 2023 wordt een groei verwacht van 2,1 procent.

De ECB balanceert tussen een groeiversnelling van de economie in de eurozone en dovish retoriek, concludeerde valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe na het rentebesluit.

De marktreactie op de nieuwe economische ramingen en het commentaar van Lagarde was terughoudend, aldus Sammani. Zo liep de Duitse tienjaarsrente even licht op, naar -0,215 procent om vervolgens terug te zakken tot -0,245 procent.

Bedrijfsnieuws

Autobouwer Stellantis is met dochter Peugeot lijdend voorwerp in een onderzoek van de Parijse justitie naar het dieselschandaal in Frankrijk. Het aandeel daalde 1,3 procent.

In Parijs voerde Credit Agricole de CAC 40 aan met een winst van 2,4 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield het hardst daalde en 2,4 procent lager sloot.

In Frankfurt deed Infineon goede zaken in de DAX met een plus van 2,2 procent, terwijl Siemens Energy met een verlies van 2,4 procent onderaan belandde.

Het aandeel van het Britse BT Group steeg 6,6 procent. Altice kocht een belang van 12,1 procent in BT, maar zegt niet van plan te zijn om het volledige telecombedrijf over te nemen. Wel noemde Altice BT een interessante kans om in te spelen op de uitrol van glasvezel in het Verenigd Koninkrijk.

Just Eat Takeaway daalde 1,0 procent, nadat de aandeelhouders van overnameprooi Grubhub akkoord gingen met die overname.

Euro STOXX 50 4.096,07 (-0,02%)

STOXX Europe 600 454,56 (+0,03%)

DAX 15.571,22 (-0,1%)

CAC 40 6.546,49 (-0,3%)

FTSE 100 7.088,18 (+0,1%)

SMI 11.810,80 (+0,2%)

AEX 725,45 (+0,4%)

BEL 20 4.168,36 (+0,4%)

FTSE MIB 25.638,19 (-0,4%)

IBEX 35 9.133,80 (-0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook al hoger gesloten, met een nieuw record voor de S&P 500.

Beleggers in New York schudden de Amerikaanse inflatiecijfers af. De inflatie in de Verenigde Staten lag in mei met 0,6 procent op maandbasis iets hoger dan economen hadden verwacht. Ook de kerninflatie viel iets hoger uit.

Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS in mei met 5,0 procent, de sterkste stijging sinds augustus 2008. "De tienjaarsrente in Amerika reageert nog rustig, net als de beurzen", zei analist Robbert Manders van IG. De tienjaarsrente steeg even naar 1,53 maar zakte daarna weer terug tot 1,48 procent.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe hebben de markten "alle reden om niet veel waarde te hechten aan deze inflatiecijfers: de Fed heeft immers duidelijk gemaakt door deze cijfers heen te willen kijken omdat basiseffecten door lockdown maatregelen van vorig jaar, gecombineerd met de hoge olieprijzen en versoepelingen van maatregelen dit jaar tot vervormde cijfers leiden."

De nieuwe steunaanvragen in de VS daalden afgelopen week, maar wel iets minder sterk dan voorzien.

"Ik denk dat de markt probeert te verwerken wat er op het rentevlak gebeurt", volgens analist Jack Janasiewicz van Natixis Investment Managers, De dalende benchmarktrendementen wijzen er volgens hem op dat beleggers "bang zijn voor inflatie, in tegenstelling tot de werkelijke inflatie". In dezelfde context denkt hij dat hogere grondstofprijzen, waaronder olie van bijna 70 dollar per vat, onderdeel zijn van hetzelfde verhaal. "Maar voor ons is de achtergrond nog steeds ondersteunend", zei hij. "Er is nog steeds sprake van rotatiehandel", voegde hij toe, verwijzend naar beleggers die overstappen van groei-aandelen naar meer cyclische sectoren.

De olieprijs is donderdag licht gestegen. Op een settlement van 70,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,33 dollar of 0,5 procent duurder.

In zijn maandrapport liet de OPEC donderdag de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 ongewijzigd op 6 miljoen vaten per dag en rekent het kartel op een totaal van 96,58 miljoen vaten per dag.

Volgens OPEC wordt het herstel van de vraag naar olie sterker in de tweede jaarhelft waardoor het overaanbod snel zal slinken. De totale vraag van 99,82 miljoen vaten per dag waarop de OPEC rekent in het vierde kwartaal ligt dan ook nog maar een fractie onder het gemiddelde in 2019 voor de coronacrisis.

Bedrijfsnieuws

Starbucks steeg 0,7 procent, ondanks berichten dat de koffieketen in sommige filialen een tekort aan basisbenodigdheden heeft, waaronder kopjes en koffiesiropen, terwijl de keten inmiddels weer volledig operationeel is.

FuelCell Energy publiceerde donderdag teleurstellende kwartaalcijfers terwijl de aandeelhouders van Grubhub tijdens de aandeelhoudersvergadering akkoord gingen met de overname door Just Eat Takeaway. FuelCell verloor bijna 11 procent en Grubhub daalde zo'n 2 procent.

GameStop ging liefst 27 procent lager, hoewel de WallStreetBets-favoriet woensdag bemoedigende resultaten over het afgelopen kwartaal rapporteerde. GameStop zei tevens dat de Securities and Exchange Commission de handelsactiviteiten in zijn aandelen en die van de andere 'BANG' aandelen onderzoekt. AMC Entertainment, één van deze aandelen, eindigde ruim 13 procent lager en BlackBerry verloor dik 8 procent.

UPS onderzoekt opties voor levering op dezelfde dag, maakte het bekend op zijn beleggersdag. Het aandeel sloot een procent hoger.

S&P 500 index 4.239,18 (+0,5%)

Dow Jones index 34.466,24 (+0,1%)

Nasdaq Composite 14.020,33 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 28.963,29 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.601,82 (-0,3%)

Hang Seng 28.851,00 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2188. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,2174.

USD/JPY Yen 109,37

EUR/USD Euro 1,2188

EUR/JPY Yen 133,29

