Olieprijs weer boven 70 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gestegen. Op een settlement van 70,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,33 dollar of 0,5 procent duurder.

Na de dip van woensdag wist de olieprijs vandaag weer boven de 70 dollar te stijgen, volgens Rystad Energy omdat de markt ervan overtuigd is dat zowel WTI als Brent boven dit niveau horen te verhandelen, gezien de huidige verwachting rond de vraag naar olie.

Daarmee lijken beleggers de sterke stijging van de benzinevoorraden in de VS afgelopen week van zich af te schudden. Toch is het volgens Rystad Energy een signaal dat "de weg naar een normale, precorona olieconsumptie de nodige hobbels kent."

In zijn maandrapport liet de OPEC donderdag de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 ongewijzigd op 6 miljoen vaten per dag en rekent het kartel op een totaal van 96,58 miljoen vaten per dag.

Volgens OPEC wordt het herstel van de vraag naar olie sterker in de tweede jaarhelft waardoor het overaanbod snel zal slinken. De totale vraag van 99,82 miljoen vaten per dag waarop de OPEC rekent in het vierde kwartaal ligt dan ook nog maar een fractie onder het gemiddelde in 2019 voor de coronacrisis.