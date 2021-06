Update2: ECB handhaaft rente

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag conform de verwachting de rentes ongemoeid gelaten en ook het opkoopprogramma van obligaties gehandhaafd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB.

De belangrijkste beleidsrente bleef daarmee staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Het bestuur van de centrale bank verwacht dat de basistarieven van de ECB op hun huidige of lagere niveaus zullen blijven totdat de inflatievooruitzichten convergeren naar een niveau dat voldoende dicht, maar onder, de 2 procent ligt.

Het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme bleef eveneens onaangeroerd op 1.850 miljard euro met een looptijd tot ten minste eind maart 2022 en in ieder geval totdat de centrale bank van mening is dat de coronacrisis voorbij is.

Bij het vorige rentebesluit herhaalde de ECB zijn streven de aankopen onder PEPP in het tweede kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo te laten plaatsvinden in vergelijking met de eerste maanden van dit jaar om de financiële condities gunstig te houden.

Ook nu zei de centrale bank dat de netto aankopen het komende kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo zullen blijven plaatsvinden dan tijdens de eerste maanden van dit jaar.

Daarnaast zei de centrale bank flexibel te zullen inkopen, in overeenstemming met de marktomstandigheden en met het oog op het voorkomen van een verkrapping van de financieringsvoorwaarden. "Als gunstige financieringsvoorwaarden kunnen worden gehandhaafd hoeft het opkoopprogramma niet volledig te worden verbruikt", zei de centrale bank.

Inflatie

In een toelichting op het besluit herhaalde ECB-voorzitter Christine Lagarde de visie van de centrale bank dat de stijgende inflatie is te wijten aan tijdelijke factoren. Hoewel de ECB verwacht dat de inflatie in de komende maanden oploopt, voorziet de centrale bank dat de inflatie de komende jaren wel onder de doelstelling van twee procent blijft. De onderliggende prijsdruk zal volgens Lagarde gematigd blijven.

De centrale bank verhoogde zijn inflatieprognose voor 2021 en 2022 naar respectievelijk 1,9 en 1,5 procent. De inflatieprognose voor 2023 werd gehandhaafd op 1,4 procent.

Economische groei

Daarnaast gaf de centrale bank zijn economische groeiprognoses af. Voor 2021 voorziet de centrale bank een groei van 4,6 procent, waar in maart nog werd uitgegaan van een groei van 4,0 procent. Voor 2022 verhoogde de centrale bank zijn prognose naar een groei van 4,7 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van een groei 4,1 procent. In 2023 wordt een groei verwacht van 2,1 procent.

Over het algemeen voorziet de ECB dat de groei in de tweede helft van 2021 sterk zal verbeteren al naar gelang Europese economieën open gaan nu de coronamaatregelen worden teruggeschroefd. Toch blijft de economische outlook op de korte termijn onzeker.

Update2: om extra informatie toe te voegen.