Update: ECB handhaaft rente

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag conform de verwachting de rentes ongemoeid gelaten en ook het opkoopprogramma van obligaties gehandhaafd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB. De belangrijkste beleidsrente bleef daarmee staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief. Het bestuur van de centrale bank verwacht dat de basistarieven van de ECB op hun huidige of lagere niveau's zullen blijven totdat de inflatievooruitzichten convergeren naar een niveau dat voldoende dicht, maar onder, de 2 procent ligt. Het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme bleef eveneens onaangeroerd op 1.850 miljard euro met een looptijd tot ten minste eind maart 2022 en in ieder geval totdat de centrale bank van mening is dat de coronacrisis voorbij is. Bij het vorige rentebesluit herhaalde de ECB zijn streven de aankopen onder PEPP in het tweede kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo te laten plaatsvinden in vergelijking met de eerste maanden van dit jaar om de financiële condities gunstig te houden. Ook nu zei de centrale bank dat de netto aankopen het komende kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo zullen blijven plaatsvinden dan tijdens de eerste maanden van dit jaar. Daarnaast zei de centrale bank flexibel te zullen inkopen, in overeenstemming met de marktomstandigheden en met het oog op het voorkomen van een verkrapping van de financieringsvoorwaarden. "Als gunstige financieringsvoorwaarden kunnen worden gehandhaafd hoeft het opkoopprogramma niet volledig te worden verbruikt", zei de centrale bank. De aantrekkende economie en de stijgende inflatie hebben de steeds sterkere vraag om het obligatieaankoopprogramma terug te draaien recent echter aangewakkerd. De markt hoopt tijdens de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde volgend op het rentebesluit antwoord te krijgen op de vraag wat de centrale bank met zijn obligatieopkoopprogramma gaat doen. Update; om extra informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

