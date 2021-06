Onderzoek beurswaakhond duwt koers GameStop omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een aantal veel verhandelde hype-aandelen of "meme stocks" staat donderdag lager, na een melding door GameStop van een onderzoek naar handelsactiviteiten in het aandeel door de Amerikaanse beurswaakhond SEC. In een kwartaalrapportage meldde GameStop dat de Securities and Exchanges Commission onderzoek doet naar de handel in zijn aandeel en in aandelen van "andere bedrijven". "Op 26 mei kregen we een verzoek van de SEC om vrijwillig documenten en informatie te leveren voor een onderzoek naar de handelsactiviteit in onze effecten en die van andere bedrijven", aldus de melding. GameStop zei samen te werken en geen nadelige gevolgen van het onderzoek te voorzien. GameStop stond donderdag voorbeurs 6 procent lager, na een stijging met in totaal 22 procent in de drie voorgaande handelsdagen, tot 302,56 dollar per aandeel. Het bedrijf, een winkelketen die computerspellen verkoopt, meldde recent een kleiner dan verwacht verlies over het eerste kwartaal met een sterker dan voorspelde omzet. Gamestop behoort tot de zogeheten BANG-aandelen, samen met Blackberry, AMC Entertainment Holdings en Nokia. Deze drie aandelen stonden respectievelijk 2 procent, 4 procent en 1 procent lager voorbeurs. De hype-aandelen zijn eerder dit jaar al een aantal keer zeer sterk gestegen, omdat particuliere online-beleggers gezamenlijk de koersen proberen op te drijven bij een specifieke groep aandelen waarin professionele beleggers grote shortposities hebben. De bedoeling is om een short squeeze te veroorzaken, waarbij de koers extreem sterk oploopt omdat shortpartijen hun verliezen tegen elke prijs moeten afdekken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.