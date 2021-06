Amerikaanse futures wijzen op licht hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een licht hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. Wall Street maakt daarmee een pas op de plaats in afwachting van belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers donderdag voorbeurs, wat de toon zou kunnen zetten voor de bredere financiële markten. De Amerikaanse aandelenmarkten sloten woensdag licht lager, nadat de S&P 500 tijdens de handelsdag bijna zijn hoogste recordniveau ooit bereikte en de Dow voor een derde dag op rij verliezen boekte. "Ik denk dat de markt probeert te verwerken wat er op het rentevlak gebeurt", zei analist Jack Janasiewicz van Natixis Investment Managers, De dalende benchmarktrendementen wijzen er volgens hem op dat beleggers "bang zijn voor inflatie, in tegenstelling tot de werkelijke inflatie". In dezelfde context denkt hij dat hogere grondstofprijzen, waaronder olie van bijna 70 dollar per vat, onderdeel zijn van hetzelfde verhaal. "Maar voor ons is de achtergrond nog steeds ondersteunend", zei hij. "Er is nog steeds sprake van rotatiehandel", voegde hij toe, verwijzend naar beleggers die overstappen van groei-aandelen naar meer cyclische sectoren. De recent stijgende inflatie hebben onze positieve kijk op aandelen niet veranderd, zei strateeg Daniel Grosvenor van Oxford Economics. "wij zijn van mening dat de opleving [in inflatie] uiteindelijk van voorbijgaande aard zal zijn en niet zal leiden tot voortijdige verkrapping van het monetair beleid", zei hij. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten, naast de inflatiecijfers van mei, de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,2169. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2180 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2178 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,1 procent hoger. Bedrijfsnieuws Starbucks steeg voorbeurs 0,4 procent, ondanks berichten dat het concern in sommige winkels een tekort aan basisbenodigheden heeft, waaronder kopjes en koffiesiropen, terwijl de koffieketen inmiddels weer volledig operationeel is. FuelCell Energy publiceert donderdag kwartaalcijfers en Grubhub organiseert een aandeelhoudersvergadering over de overname door Just Eat Takeaway. GameStop noteerde voorbeurs 5,3 procent lager, hoewel de WallStreetBets-favoriet woensdag bemoedigende resultaten over zijn fiscale eerste kwartaal rapporteerde. Shake Shack heeft voormalig aandelenanalist Katherin Fogertey aangenomen als chief financial officer. Het aandeel daalde voorbeurs 0,1 procent. UPS onderzoekt opties voor levering op dezelfde dag. Het aandeel noteerde voorbeurs 1,9 procent hoger/lager. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent lager op 4.219,55 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het rood op 34.447,14 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 13.911,75 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.