Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, de nieuwe prognoses van het beleidsorgaan voor de economische groei en vooral de inflatie van de Verenigde Staten in mei.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 454,10 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,1 procent op 15.588,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,2 procent met een stand van 6.551,83 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,3 procent naar 7.101,75 punten.

Mocht de Amerikaanse inflatie hoger uitvallen dan verwacht, dan kan dat de aandelenmarkt de nodige hoofdbrekens bezorgen omtrent het aanstaande rentebeleid van de Federal Reserve.

De industriële productie van Frankrijk liet in april onverwacht een daling van 0,1 procent zien. De markt had gerekend op een plus van 0,5 procent.

De ECB maakt het rentebesluit om 13.45 uur bekend, waarna de toelichting om 14.30 uur volgt. Dan publiceren de Amerikanen naast de inflatiecijfers over mei ook nog de wekelijkse steunaanvragen. Voor de eerste wordt op jaarbasis rekening gehouden met een prijsstijging van 3,5 procent, zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van een aantal van 370.000 tegen 385.000 een week eerder.

Sprekers zijn vandaag econoom van de Bank of England Andy Haldane en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen.

Verder is de Amerikaanse president Joe Biden in het Verenigd Koninkrijk voor de G7-top. Hij heeft ook een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Olie noteerde donderdag licht hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 70,02 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 72,37 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2166. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2173 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2178 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Autobouwer Stellantis is met dochter Peugeot lijdend voorwerp in een onderzoek van de Parijse justitie naar het dieselschandaal in Frankrijk. Het aandeel Stellantis noteerde 1,9 procent lager in koers.

In Parijs liet de koers van het aandeel Unibail-Rodamco Westfield een daling zien van 3 procent, na woensdag juist nog de sterkste stijger te zijn geweest, en toonde daarmee de enige echte opvallende koersbeweging. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel BMW met 1,5 procent en liep die van het aandeel Infineon juist 2 procent op.

De koers van het aandeel van het Britse BT Group steeg 3,1 procent. Altice kocht een belang van 12,1 procent in BT, maar zegt niet van plan te zijn om het volledige telecombedrijf over te nemen. Wel noemde Altice BT een interessante kans om in te spelen op de uitrol van glasvezel in het Verenigd Koninkrijk.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 4.219,55 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.447,14 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.911,75 punten.