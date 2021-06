Valuta: euro en dollar in evenwicht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag stabiel in een nog altijd afwachtende markt "Die houding wordt bepaald door de inflatiedata uit de Verenigde Staten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en het commentaar daarbij zijn van ondergeschikt belang. "Er wordt vanuit de ECB niets spannends verwacht", aldus Van der Meer. "Mocht de inflatie van de Amerikanen in mei tot beweging leiden en met een hoger percentage dan verwacht de dollar een steun in de rug geven, dan zien we de euro echter niet onder de 1,21 dollar duiken", aldus Van der Meer. De ECB maakt het rentebesluit om 13.45 uur bekend, waarna de toelichting om 14.30 uur volgt. Dan publiceren de Amerikanen naast de inflatiecijfers over mei ook nog de wekelijkse steunaanvragen. Voor de eerste wordt op jaarbasis rekening gehouden met een prijsstijging van 3,5 procent, zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van een aantal van 370.000 tegen 385.000 een week eerder. Na vandaag komt het accent te liggen op de G7-top en vervolgens het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week woensdagavond. De industriële productie van Frankrijk liet in april onverwacht een daling van 0,1 procent zien. De markt had gerekend op een plus van 0,5 procent. Sprekers zijn vandaag econoom van de Bank of England Andy Haldane en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen. Verder is de Amerikaanse president Joe Biden in het Verenigd Koninkrijk voor de G7-top. Hij heeft ook een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,2171 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8636 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,2 procent en noteerde op 1,4095 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent hoger op 6,3910 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 109,4690 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.