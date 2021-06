Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Sligro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor het aandeel Sligro verhoogd van 20,00 naar 25,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van KBC. KBC zei daarin dat het optimistischer was geworden over het herstel van de onderneming, waarbij het meende dat Sligro al in het derde kwartaal van dit jaar het peil van voor de coronacrisis weer kan bereiken door minder pandemiemaatregelen en het EK Voetbal. Het analistenhuis houdt nu rekening met een omzetstijging voor dit jaar van 6,6 procent en een stijging van de winst per aandeel met 15,8 procent, reden voor de verhoging van het koersdoel. Daar het herstel volgens KBC Securities al in de koers zit, bleef het advies ongewijzigd. Het aandeel Sligro noteerde donderdag op een vlak Damrak 0,9 procent hoger op 26,75 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.