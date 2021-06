Beursupdate: AEX opent puntje hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger naar 723,79 punten, waarbij tevens de hoogste stand ooit werd aangescherpt. De Midkap kwam per saldo niet van zijn plaats. Onder de hoofdaandelen ging KPN aan kop met een koerswinst van 0,8 procent. Unibail-Rodamco-Westfield verloor juist krap 1 procent, na een koerssprong op woensdag. In de AMX won Alfen 2,5 procent. Alfen is geselecteerd als hoofdleverancier van slimme laadstations voor de uitrol van een landelijk netwerk van laadstations voor elektrische auto's in Italië. Financiële details werden niet gegeven. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties noteertde ex-dividend en gaf daarom ruim 5 procent prijs. Basic-Fit verloor daarnaast ruim 3 procent. De fitness-keten haalde 304 miljoen euro op met de uitgifte van converteerbare obligaties met een looptijd van 7 jaar. In de AScX won B&S Group 3 procent. BAM klom 1,4 procent. Wereldhave verloor 1,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.