Altice neemt flink belang in BT

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Altice UK heeft een minderheidsbelang verworven in BT Group. Dit bevestigde eigenaar Next Alt van Altice UK donderdag. Altice kocht een belang van 12,1 procent in BT, maar zegt niet van plan te zijn om het volledige telecombedrijf over te nemen. Wel noemde Altice BT een interessante kans om in te spelen op de uitrol van glasvezel in het Verenigd Koninkrijk. Altice steunt dan ook de strategie van BT. Altice UK bezit nu 1,2 miljard aandelen BT, wat neerkomt op een waarde van 2,2 miljard pond op basis van de slotkoers op woensdag, toen het aandeel eindigde op 1,83 pond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

