AEX in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een vrij vlakke opening tegemoet in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Wall Street sloot woensdagavond nipt lager, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend juist de weg omhoog weten te vinden.

Woensdag sloot de AEX met een winst van een half procent op de hoogste stand ooit op 722,71 punten.

Een maand geleden zette de AEX nog een vrije val in met een daling van circa 40 punten in vier handelsdagen. Aanleiding was de vrijgave van de Amerikaanse consumentenprijzen in april, die op jaarbasis een stijging van maar liefst 4,2 procent lieten zien. Beleggers vreesden een verkrapping van het monetaire beleid en deden meteen aandelen van de hand.

Obligatiebeleggers hielden echter het hoofd koel en Amerikaanse staatsobligaties zitten sinds de inflatiecijfers juist in de lift, waardoor het effectieve jaarlijkse rendement op 'Treasuries' met een looptijd van 10 jaar is gedaald van 1,70 procent naar 1,48 procent. Binnen een week keerde ook de rust op de aandelenmarkten terug, nadat onder meer voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve beleggers ervan wist te overtuigen dat de hoge inflatie slecht een tijdelijk fenomeen is vanwege de ongekende vergelijkingsbasis.

Zo noteert de Amerikaanse olie-future deze week op een koers van bijna 70 dollar per vat. Ruim een jaar geleden koerste de future nog voor het eerst in zijn bestaan negatief, door de imploderende vraag vanwege de coronacrisis waardoor opslagtanks vol liepen.

Om half drie vanmiddag wordt de Amerikaanse inflatie in mei vrijgegeven. De markt rekent op een prijsstijging van 4,7 procent jaarbasis.

Op hetzelfde moment begint de toelichting op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank door voorzitter Christine Lagarde, nadat een uur eerder het besluit is bekend gemaakt.

Beleggers verwachting geen aanpassing van de rente en zullen vooral uitkijken naar de reactie van de ECB op de inflatie. De Japanse bank Nomura voorziet opwaartse bijstellingen voor de inflatieverwachtingen, "maar we verwachten dat ook de ECB zal benadrukken dat de oplopende inflatie tijdelijk is."

Volgens Nomura gaat vanmiddag de meeste aandacht uit naar het Pandemic Emergency Purchase Programme en of de ECB besluit het tempo daarvan te handhaven of weer te verlagen. In maart voerde de centrale bank tot tevredenheid van de markt zijn obligatie-opkopen op om de oplopende obligatierentes te beteugelen. Nomura denkt dat de ECB wacht met 'taperen' tot september.

Als klap op de vuurpijl worden om 14:30 ook de wekelijks Amerikaanse steunaanvragen bekendgemaakt. Afgelopen vrijdag werd tot opluchting van beleggers nog een tegenvallend banenrapport over mei vrijgegeven, waardoor de vrees voor een verkrappende Federal Reserve verminderde en de S&P 500 een koerssprong maakte. Beleggers zien graag een bevestiging van het zwakke banenrapport terug in het cijfer van de wekelijkse steunaanvragen.

In aanloop naar de belangrijke dag met macrocijfers sloot Wall Street woensdagavond licht lager. Hoofdgraadmeter S&P 500 gaf 0,2 procent prijs.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het groen, maar de winsten blijven beperkt tot minder dan 1 procent. De olieprijs kwam woensdag niet van zijn plaats, terwijl ook het muntpaar euro/dollar vanochtend niet echt in beweging komt.

Bedrijfsnieuws

Basic-Fit wil 310 miljoen euro ophalen met de uitgifte van converteerbare obligaties met een looptijd van 7 jaar.

Koffiespecialist JDE Peet's prijsde met succes een obligatie-uitgifte. JDE Peet's geeft in totaal voor 2,0 miljard euro aan obligaties uit.

Alfen is geselecteerd als hoofdleverancier van slimme laadstations voor de uitrol van een landelijk netwerk van laadstations voor elektrische auto's in Italië. Financiële details werden niet gegeven.

KPN en APG beginnen met de aanleg van glasvezel in een joint venture, nu deze goedkeuring heeft gekregen van mededingingswaakhond ACM.

Fagron gaf 482.500 nieuwe aandelen uit, als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 4.219,55 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.447,14 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.911,75 punten.