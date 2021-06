Altice zoekt kopers voor Portugees telefoniebedrijf - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Altice Europe polst mogelijke kopers voor zijn telefoniebedrijf MEO in Portugal, waaronder het Spaanse MasMovil. Dat meldde persbureau Reuters maandag. Altice Europe, dat vooral actief is in Frankrijk, zou Portugal geheel willen verlaten nadat de zendmasten en glasvezelbelangen in dat land al werden verkocht, om de hoge schuldenlast terug te brengen. MEO zou circa 6 miljard euro moeten opbrengen, of 7 of 8 keer het EBITDA-resultaat van 834 miljoen euro in 2020. Het telecom- en kabelbedrijf dat wordt geleid door de Frans-Israëlische Patrick Drahi werkt met Lazard aan de voorbereidingen van de verkoop van het grootste telecombedrijf van Portugal. De veiling zou in juli kunnen beginnen, volgens Reuters. Ook grote spelers zoals Telefonica en Orange zijn al ingeseind over de geplande verkoop, evenals grote private equityfondsen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

