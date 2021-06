Stellantis juridisch op de grill Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Autobouwer Stellantis is met dochter Peugeot lijdend voorwerp in een onderzoek van de Parijse justitie naar het dieselschandaal in Frankrijk. Dit bevestigde Stellantis woensdag. Het zou gaan om de periode 2009 tot en met 2015 met betrekking tot de consumentenverkoop van de zogeheten Euro 5-diesels, die toch meer uitstootten dan was toegestaan. Peugeot is gesommeerd om, zoals in Frankrijk gebruikelijk bij dergelijk aantijgingen, 10 miljoen euro aan borg te betalen, waarvan 8 miljoen als vergoeding voor eventuele schade, en moet een bankgarantie overleggen van 30 miljoen euro voor eventuele compensatie van verliezen. Ook dochters Citroën en Fiat Chrysler zijn gedaagd. De partijen dienen op 10 juni en in juli voor de rechter te verschijnen. Stellantis meent dat in het verleden aan alle uitstooteisen is voldaan. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

