Wall Street licht lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.219,55 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.447,14 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.911,75 punten. De pas op de plaats volgde een dag nadat de S&P 500 op zijn twee na hoogste record ooit sloot. De S&P presteerde de afgelopen twee weken gematigd omdat beleggers de heropening van de economie afwegen ten opzichte van de stijgende inflatie en zorgen over de effecten van problemen in de toeleveringsketen. Het begin van de zomermaanden en de pandemie zorgen volgens marktvolgers tevens voor lagere handelsvolumes. "We hebben de afgelopen week zeer lage volatiliteit gezien", zei analist John Roe van Legal & General Investment Management. "Nu we warmer weer krijgen, zijn er minder marktparticipanten en is sprake van een minder volatiele omgeving. Dit vermindert de liquiditeit", zei hij. De zorgen over de stijgende inflatie zijn de afgelopen dagen afgenomen, hoewel beleggers uitkijken naar nieuwe inflatiecijfers van mei, die donderdag staan geagendeerd. "Het debat over hoe hardnekkig de inflatie is en zal zijn voor de komende maanden is cruciaal. Dit kan voor enige volatiliteit zorgen", zei marktanalist Luc Filip van SYZ Private Banking. "De hoger dan verwachte cijfers van vorige maand veroorzaakten nogal wat marktstress", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 3,1 procent. De marktindex daalde van 665,9 maar 645,4. Tevens werd bekend dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden in april op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 0,8 procent en 5,2 procent, terwijl de groothandelsomzet op maandbasis met 0,8 procent steeg en op jaarbasis met maar liefst 43,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2178. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2178 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2171 op de borden. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent, ofwel 0,09 dollar, lager op 69,96 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week fors zijn gedaald. Op macro-economisch vlak staan donderdag een tweetal publicatie geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en inflatiecijfers van mei. Bedrijfsnieuws Campbell Soup gaf een winstwaarschuwing na een tegenvallende kwartaalwinst. De aangepaste winst per aandeel daalde met 31 procent tot 0,57 dollar, waar 0,66 dollar was verwacht. De soepreus daalde ruim 6,5 procent. WallStreetBets-favoriet GameStop zat woensdag opnieuw in de lift. GameStop steeg ruim 2,0 procent. AMC Entertainment, een andere favoriet, daalde daarentegen bijna 8,0 procent. Sherwin Williams heeft zich tijdens een presentatie positief uitgelaten over het lopende tweede kwartaal en de rest van dit jaar. Zowel in de Amerika’s als de divisie Coating presteert dit kwartaal beter dan voorzien, zei CEO John Morikis. Vooral verf voor huizen is nog altijd erg gewild. Het aandeel verloor circa 1,2 procent. Maaltijdbezorger DoorDash waagt de stap naar Japan. Het is direct ook de eerste expansie van het Amerikaanse bedrijf in Azië. Het aandeel noteerde circa 0,4 procent hoger.



Startup Aura van Hollywood-mogul Jeffrey Katzenberg en Silicon Valley-investeerder Sujay Jaswa heeft 150 miljoen dollar opgehaald voor plannen om een compleet aanbod van internetbeveiliging te kunnen leveren. Aura heeft nu een oorlogskas van 450 miljoen dollar en wordt gewaardeerd op meer dan 1 miljard dollar. Miljoenen doses van het coronavaccin van Johnson & Johnson dreigen deze maand hun houdbaarheidsdatum te overschrijden. Er lijken weinig praktische mogelijkheden voor de gezondheidszorg om deze vaccins snel te gebruiken of aan andere landen te schenken. Het Japanse investeringsconglomeraat Softbank heeft een groot aandelenbelang genomen in IonQ, een quantumcomputerbedrijf uit Maryland. Lordstown Motors heeft niet voldoende contanten om de commerciële productie van zijn elektrische vrachtwagens op te starten en twijfelt of het bedrijf het einde van het jaar zal halen. Lordstown kreeg vorig jaar een beursnotering via een zogeheten SPAC. Het aandeel herstelde van eerdere verliezen en steeg ruim 0,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

