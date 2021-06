Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 454,44 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 15.581,14 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 6.563,45 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.081,01 punten.

Beleggers maakten woensdag een pas op de plaats in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag, waarbij de markt meer inzicht hoopt te krijgen in het toekomstige monetaire beleid van de centrale bank. De grote vraag daarbij is of de ECB het huidige tempo van de obligatie-inkopen intact houdt.

"De markt komt op adem en handelaren zijn bereid te wachten op een eventuele volgende grote beweging", zei marktanalist Ryan Detrick van LPL Financial.

Uit China kwam woensdag het nieuws dat de fabrieksprijzen in mei in het hoogste tempo in bijna dertien jaar zijn gestegen, gedreven door de wereldwijd stijgende grondstofprijzen. De consumentprijzen stegen gematigd in mei dankzij lage voedselprijzen. Met name mijnbouwaandelen kwamen onder druk te staan.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de Duitse export in april op maandbasis met 0,3 procent is gestegen, terwijl de import met 1,7 procent daalde, wat resulteerde in een overschot op de handelsbalans van 15,9 miljard euro.

De euro/dollar noteerde op 1,2186. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2195 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2171 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,1 procent lager, nadat uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week fors zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws



Mijnbouwers stonden woensdag onder druk na publicatie van de Chinese inflatiedata. Rio Tinto verloor 2,0 procent, Anglo American daalde 2,5 procent, terwijl Glencore 1,5 procent lager noteerde.

Reisgerelateerde aandelen stegen, nadat de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en preventie reisbeperkingen voor verschillende Europese landen versoepelde, waaronder Frankrijk, Spanje en Italië. Cijfers van IATA lieten daarnaast zien dat zodra er weer mag worden gevlogen, dit ook wordt gedaan. "Het aanhoudende herstel op de binnenlandse markten vertelt ons dat mensen zodra ze weer de vrijheid krijgen om te vliegen, zij hier ook gebruik van maken", aldus topman Willie Walsh van IATA. "Helaas is deze vrijheid er nog niet voor de meeste internationale reizen."

Aéroports de Paris steeg 8,0 procent, Air France-KLM won 3,3 procent en Deutsche Lufthansa dikte 3,1 procent aan. De aandelen van International Consolidated Airlines noteerde 3,4 procent hoger, easyJet steeg 2,4 procent en Wizz Air won 3,3 procent. Het aandeel Ryanair werd 1,9 procent duurder.

Het Spaanse Inditex verloor 2,0 procent. De retailer, onder andere bekend van Zara, meldde in het eerste kwartaal weer winst geboekt te hebben, dankzij een omzetstijging. Tussen 1 mei en 6 juni zag Inditex de totale verkopen op jaarbasis zelfs verdubbelen. In vergelijking tot deze periode in 2019, toen er nog geen coronacrisis was, lagen de verkopen ook 5 procent hoger.

In Parijs en Amsterdam blonk Unibail-Rodamco-Westfield uit met een koerswinst van 5,7 procent. Een dalende rente en aflopende coronamaatregelen deden vastgoedaandelen in heel Europa goed.

In Frankfurt viel de koersdaling van Covestro op. Het aandeel leverde 3,4 procent in.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.230,71 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen.