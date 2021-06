Unibail uitblinker op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geëindigd, met vastgoedfondsen als uitblinkers, na positieve berichten uit de winkelbranche en een dalende rente op de obligatiemarkt.

De AEX sloot 0,5 procent hoger op 722,71 punten.

"Het is mooi weer en dat lijkt het voor veel beleggers ook te zijn", zei Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. "Het zou zo een mooie lange zomer kunnen worden op de beurs."

Het meest opvallende op de markt is dat de rente in de Verenigde Staten nog steeds daalt. "Dat betekent dat professionele beleggers toch anders kijken naar het risico van inflatie. Ze geloven niet in een langdurig verhoogde inflatie", zei Van Deijck.

Het Amerikaanse inflatiecijfer dat voor donderdag op de agenda staat, zal ongetwijfeld een toename laten zien op jaarbasis, "maar dat betekent niet dat we die lijn met een lineaal kunnen doortrekken", merkte Van Deijck op. "Zo werkt het niet."

De sprong omhoog voor vastgoedfondsen kon volgens Van Deijck worden gerelateerd aan de goede cijfers van modewinkelreus Inditex. Dat bedrijf meldde een omzetgroei van 5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, terwijl het aantal winkeluren nog 24 procent lager lag. "Dat wijst erop dat de consument weer heel graag zijn geld wil besteden." Dat is goed nieuws voor de verhuurders van winkelvastgoed.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde woensdag tot het laagste niveau sinds 7 mei, toen beleggers een tegenvallend banenrapport te verwerken kregen.

De euro/dollar noteerde op 1,2186. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,2174 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2180 op de borden.

De olieprijzen stegen met 0,4 procent verder. De Amerikaanse olievoorraden daalden sterker dan verwacht in de afgelopen week. "Ook dat wijst op een herstellende economie en de olieproducenten zijn zo verstandig om niet meteen de oliekraan wijd open te draaien, zodat er een stabiele prijsvorming kan blijven plaatsvinden", zei Van Deijck.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Unibail-Rodamco-Westfield 6 procent, dankzij het positieve sentiment rond winkelvastgoed na de kwartaalupdate van Inditex.

Just Eat Takeaway.com won bijna 2 procent in aanloop naar de stemming over de overname van het Amerikaanse Grubhub op donderdag.

ING en NN Group leverden circa 1,5 procent in. Financials doen het minder goed bij een dalende rentes.

Bij de Midkap-bedrijven was Galapagos de winnaar met 6,5 procent koerswinst. Dit was wellicht mede te danken aan de lagere rente, maar mogelijk ook aan een goedkeuring door de Amerikaanse medische waakhond FDA van een middel van Biogen/Idec tegen Alzheimer. "Sommige beleggers zien dit mogelijk als een signaal dat de FDA soepeler wordt in het toelaten van geneesmiddelen", dacht Van Deijck. Daar zou Galapagos voordeel van kunnen hebben nadat zijn middel filgotinib eerder werd afgewezen in de Verenigde Staten.

Air France-KLM sloot ruim 3 procent hoger. Cijfers van IATA lieten zien dat zodra er weer mag worden gevlogen, dit ook wordt gedaan. "Het aanhoudende herstel op de binnenlandse markten vertelt ons dat mensen zodra ze weer de vrijheid krijgen om te vliegen, zij hier ook gebruik van maken", aldus topman Willie Walsh van IATA. "Helaas is deze vrijheid er nog niet voor de meeste internationale reizen."

Pharming moet zijn plek in de AMX afstaan aan Inpost en krijgt nu een plek in de AScX. Het aandeel Pharming steeg 1,6 procent.

Basic-Fit verloor 3,6 procent.

Wereldhave was een uitblinker in de AScX met een winst van 4 procent, terwijl Sif 1,3 procent verloor.

In de lokale lijst viel Beter Bed op met een koerswinst van 5,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond de slotgong op Beursplein 5 licht in het groen.