Campbell Soup geeft winstwaarschuwing

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Campbell Soup heeft een winstwaarschuwing afgegeven, nadat het afgelopen kwartaal minder winst behaalde dan verwacht. Dat bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse soepreus. De winst per aandeel daalde in het afgelopen kwartaal met 2 procent tot 0,54 dollar. De aangepaste winst per aandeel daalde echter met 31 procent tot 0,57 dollar. Analisten vooraf geraadpleegd door FactSet gingen uit van 0,66 dollar. De omzet daalde met 11 procent tot nipt minder dan 2 miljard dollar. Autonoom daalde omzet met 12 procent. De sauzenfabrikant schreef de afname toe aan het corona-effect met vorig jaar rond deze tijd een heel andere hectiek dan in het kwartaal tot en met 2 mei van dit jaar het geval was. Outlook Campbell Soup heeft zijn outlook aangepast op basis van de prestaties in het derde kwartaal en de verkoop van Plum op 3 mei van dit jaar. Daarbij migreert het bedrijf de coronafase uit, wat ook effect heeft op de operaties. Campbell verwacht nu een aangepaste winst per aandeel die voor het boekjaar 1 tot 2 procent lager uitkomt dan de 2,95 dollar een jaar eerder, ofwel tussen de 2,90 en 2,93 dollar. Bij de halfjaarcijfers ging het bedrijf nog uit van een winststijging met 3 tot 5 procent. De autonome omzet wordt nu verwacht te dalen met 0,7 tot 1,2 procent, waar eerder werd uitgegaan van een afname met 0,5 tot 1,5 procent. De gerapporteerde omzet zal met 3 tot 3,5 procent dalen, wat iets slechter is dan de oude raming van een omzetkrimp met 2,5 tot 3,5 procent. Het aandeel Campbell noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 6,9 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

