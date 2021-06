Amerikaanse futures wijzen licht omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet, met mogelijk kleine winsten voor technologie-aandelen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen, met een plus van 0,2 procent voor de future voor de technologie-index Nasdaq.



De beurshandel in de Verenigde Staten is al twee weken rustig. Beleggers wegen de heropening van de economie na de coronaviruspandemie af tegen een stijgende inflatie en zorgen over problemen in de aanvoerketen van onderdelen en grondstoffen.

"We hebben de afgelopen week een zeer lage volatiliteit gezien", zei John Roe van Legal & General Investment Management. "Nu het weer warmer wordt, hebben we minder actieve handelaren en een minder volatiele omgeving. Dit verlaagt de liquiditeit."

De zorgen over een spiraal van oplopende inflatie zijn de afgelopen dagen afgenomen, hoewel beleggers alert zijn op de nieuwe inflatiecijfers voor mei op donderdag.

In China bleken de producentenprijzen woensdag sterker dan verwacht te zijn gestegen, door hogere kosten van grondstoffen. De index voor de consumentenprijzen liep ook op, maar minder sterk dan verwacht, wat erop wijst dat de hogere kosten nog niet volledig worden doorberekend.

"Als je naar het mondiale inflatieplaatje kijkt, is het heel interessant om te zien dat inflatie op dit moment eigenlijk niet zo'n probleem is in Azië", zei Luc Filip van SYZ Private Banking.

De producentenprijzen in China stegen in mei met 9 procent, tegen 6,8 procent in april, meldde het nationale statistiekbureau. Dit was de sterkste toename sinds 2008.

De Amerikaanse Senaat heeft een overheidsprogramma voor 250 miljard dollar aan investeringen in technologisch onderzoek en ontwikkeling goedgekeurd. Het plan moet tegenwicht bieden aan de toenemende concurrentie uit China en andere landen. Onderhandelingen over investeringen in de Amerikaanse infrastructuur liepen juist deels vast.

De investeringen in schone energie moeten verzevenvoudigen als de wereld zijn doelstelling wil halen om halverwege de 21ste eeuw per saldo geen kooldioxide meer uit te stoten, meldde het internationale energie-agentschap IEA woensdag. Zonder extra inspanning zal de uitstoot van Azië, Afrika en Latijns-Amerika de komende twintig jaar toenemen met 45 procent.

De olieprijs steeg woensdag door. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 70,23 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,2 procent duurder werd op 72,38 dollar. Dinsdag sloot de olieprijs in New York voor het eerst sinds 2018 boven de 70 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,2187. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,2174 op de borden. Analist Antje Praefcke van Commerzbank verwacht weinig beweging tot de rentevergadering van de Fed volgende week. De vraag is wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen na de teleurstellende banenrapporten en hoger dan verwachte inflatiecijfers.



Bedrijfsnieuws

Maaltijdbezorger DoorDash waagt de stap naar Japan. Het is direct ook de eerste expansie van het Amerikaanse bedrijf in Azië. Het aandeel lijkt iets hoger te gaan openen, na dinsdag nog 4 procent te hebben ingeleverd.



Startup Aura van Hollywood-mogul Jeffrey Katzenberg en Silicon Valley-investeerder Sujay Jaswa heeft 150 miljoen dollar opgehaald voor plannen om een compleet aanbod van internetbeveiliging te kunnen leveren. Aura heeft nu een oorlogskas van 450 miljoen dollar en wordt gewaardeerd op meer dan 1 miljard dollar.

Miljoenen doses van het coronavaccin van Johnson & Johnson dreigen deze maand hun houdbaarheidsdatum te overschrijden. Er lijken weinig praktische mogelijkheden voor de gezondheidszorg om deze vaccins snel te gebruiken of aan andere landen te schenken.

Het Japanse investeringsconglomeraat Softbank heeft een groot aandelenbelang genomen in IonQ, een quantumcomputerbedrijf uit Maryland.

Lordstown Motors heeft niet voldoende contanten om de commerciële productie van zijn elektrische vrachtwagens op te starten en twijfelt of het bedrijf het einde van het jaar zal halen. Lordstown kreeg vorig jaar een beursnotering via een zogeheten SPAC.

Slotstanden

De S&P 500-index sloot dinsdag vrijwel ongewijzigd op 4.227,26 punten. Technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 13.924,91 en de Dow Jones-index leverde 0,1 procent in.