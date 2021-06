Valuta: euro beweegt zijwaarts

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag stabiel, nog altijd in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de inflatiedata van de Verenigde Staten over mei.

"Wij denken dat het inflatiecijfer donderdag het verschil kan maken", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De inflatiecijfers gaan over vorige maand en wat we nu weten dateert van april. Mochten de ramingen van de ECB voor economische groei en inflatie de aandacht vragen, dan denken wij dat de markt zich in nu vooral richt op tapering en niet op het rentebeleid. Als er een munt terreinwinst kan boeken, dan is het waarschijnlijk de dollar", aldus Mevissen.

Eind mei kwam de Amerikaanse overheid met de kerninflatie over april naar buiten. De PCE kernprijsindex steeg in april op maandbasis 0,7 procent, na een plus van 0,4 procent in maart. Op jaarbasis noteerde de index op 3,1 procent, tegen 1,9 procent in maart.

Mevissen nuanceerde het inflatiebeeld met de waarneming dat de lange rente in de Verenigde Staten lijkt te zijn gekalmeerd. "De markt lijkt zich te realiseren dat de oplopende inflatie in de Verenigde Staten zich vooral voltrekt door spanningen aan de aanbodzijde en zich niet aan de vraagzijde afspeelt", zo legde de marktanalist van Rabobank woensdag uit.

Voor woensdag en donderdagochtend voorziet Mevissen geen opmerkelijke beweging op de valutamarkt.

In China stegen de producentenprijzen in mei naar recordhoogte, terwijl de consumentenprijzen over dezelfde maand stegen, maar minder dan verwacht.

In Duitsland liep de export in april nog licht op, maar daalde import met 1,7 procent.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de groothandelsvoorraden over april en de wekelijkse olievoorraden op het programma.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,2186 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8593 Britse pond. Het Britse pond won woensdag 0,2 procent op 1,4181 dollar. De dollar koerste 0,2 procent lager op 6,3889 Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag stabiel op 109,4710 yen.