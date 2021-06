Beursupdate: AEX maakt pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend dicht bij de slotstanden van dinsdag. Rond de klok van elf uur steeg de AEX 0,1 procent tot 719,92 punten.

De beurzen zijn in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers, die voor morgen op de planning staan. "Beleggers houden hun kruit droog", zo oordeelde investment manager Simon Wiersma van ING.

"In de afgelopen weken probeerden beleggers hoogte te krijgen van de snelheid waarin de mondiale economie herstelt in het licht van het 'dovish' standpunt van de Federal Reserve over de inflatie, de hoge waarderingen en het ongelijke herstel vanwege de verschillende vaccinatieprogramma's", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.



Wel merkte Wiersma op dat beleggers zich minder druk maken om de inflatie. "Kijkend naar de ontwikkelingen op de obligatiemarkt in de laatste weken, lijken beleggers er steeds meer van overtuigd dat de aantrekkende inflatie slechts tijdelijk zal zijn", aldus Wiersma.

Ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets constateert dit. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot het laagste niveau sinds 7 mei, toen beleggers een enorm tegenvallende banenrapport te verwerken kregen, zo merkte hij op.

Toch blijft de vraag volgens Wiersma onverminderd of de hogere inflatie structureel of tijdelijk van aard is. "Analisten en economen zijn daar nog niet uit. Beleggers hebben blijkbaar vertrouwen in de visie van de Amerikaanse centrale bank of hopen dat deze gelijk heeft en dat de hoge inflatie slechts tijdelijk zal zijn. Wij zijn daar minder van overtuigd en verwachten dat de Amerikaanse tienjaarsrente aan het einde van dit jaar op minstens 2 procent staat", aldus Wiersma.

De euro/dollar noteerde op 1,2186. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,2174 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2180 op de borden. De olieprijzen stegen met 0,4 procent verder.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won KPN 2,3 procent en Unibail-Rodamco-Westfield 6,2 procent. Just Eat Takeaway.com won 4,0 procent in aanloop naar de stemming over de overname van het Amerikaanse Grubhub op donderdag.

ING en NNG leverden circa 1,8 procent in.

In de AMX won Air France-KLM 3,1 procent en Galapagos 3,3 procent. Pharming moet zijn plek in de AMX afstaan aan Inpost en krijgt nu een plek in de AScX. Het aandeel leverde 0,7 procent in. Basic-Fit verloor 2,0 procent.

Wereldhave won onder de kleinere fondsen 3,3 procent, terwijl Sif 1,9 procent verloor.