Beursblik: Heineken goed gepositioneerd voor consolidatie United Breweries

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken is goed gepositioneerd om zijn belang in het Indiase United Breweries te verhogen van 46,5 procent tot meer dan 60 procent, om de Indiase brouwer uiteindelijk in zijn geheel over te nemen. Dit stelden analisten van Credit Suisse woensdag. Heineken zou volgens de analisten de Indiase toezichthouders op de hand hebben en wezen er ook op dat het belang van 15,6 procent van voormalig eigenaar Vijay Mallya naar het Debt Recovery Tribunal ging. Heineken kocht eerder via dit Debt Recovery Tribunal al aandelen United Breweries. Op basis van de huidige koers van United, zou een belang van 15,6 procent Heineken circa 640 miljoen euro kosten. "De mogelijke consolidatie van United Breweries in combinatie met de overname van het Zuid-Afrikaanse Distell laat zien dat CEO Dolf van den Brink het sterke trackrecord van Heineken op het gebied van overnames in opkomende markten overeind wil houden", aldus de analisten. De twee deals kunnen circa 9 procent van de omzet in 2022 uitmaken en goed zijn voor circa 50 basispunten van de autonome omzetgroei. Ook groeit de blootstelling aan Afrika en opkomend Azië, op lange termijn de aantrekkelijkste groeimarkten voor Heineken, tot meer dan 30 procent, aldus Credit Suisse. Credit Suisse heeft een Outperform advies op Heineken met een koersdoel van 113,00 euro. Het aandeel koerste woensdagochtend licht hoger op 98,88 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

