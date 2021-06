Compagnie des Alpes geeft nieuwe aandelen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Compagnie des Alpes wil ongeveer 231 miljoen euro ophalen met een kapitaalverhoging. Dit maakte het Franse bedrijf dat pretparken en skiliften als de Futuroscope en Parc Astérix uitbaat, woensdagochtend bekend. De nieuwe aandelen worden aan 9,40 euro per stuk uitgegeven. Het aandeel sloot dinsdag op 21,80 euro. Bestaande aandeelhouders kunnen voor elk aandeel dat zij houden inschrijven op één nieuw aandeel. Verschillende bestaande aandeelhouders hebben al laten weten aan de kapitaaloperatie te zullen deelnemen. In totaal schreven zij al in voor bijna 145 miljoen euro. Onder deze aandeelhouders is ook Alychlo van de Belgische miljardair Marc Coucke. Coucke is onder meer grootaandeelhouder van SnowWorld, een uitbater van overdekte skihallen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

