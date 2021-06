Amerikaanse Senaat keurt enorme kapitaalinvestering in tech goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag goedkeuring gegeven aan een overheidsinvestering van 250 miljard dollar, bedoeld voor technologisch onderzoek en ontwikkeling. 68 leden van de Senaat keurden het voorstel goed, terwijl 32 tegen stemden. De plannen moeten nog wel goedgekeurd worden door het Huis van Afgevaardigden. De overheidsinvesteringen in wetenschappelijk onderzoek lopen al jaren terug, evenals de positie van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie. Van het genoemde bedrag is ongeveer 52 miljard dollar bestemd voor investeringen in de productie van halfgeleiders in de VS. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

